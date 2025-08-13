‘조국 맞이’ 나선 혁신당…지도부 임기단축·전당대회 결정

김선민 조국혁신당 당대표 권한대행이 13일 국회에서 열린 혁신당 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

윤재관 혁신당 대변인은 “정기전당대회는 전 지도부 전면적인 재세팅이 이뤄지는 것을 의미한다”며 “전국 지역위원회, 시도당 위원장, 최고위원, 당대표 등 모든 선출직이 다시 선임된다”고 설명했다. 이번 전당대회에서 선출될 새 지도부 임기는 2년이다.

내란 완전 종식, 강력한 정치개혁, 다당제 연합정치 실현, 민주진보진영의 연대, 안정적 지도체제와 당의 단결, 당의 미래 정당화 등 5대 과제를 선정해 추진할 것을 의결했다고도 밝혔다.