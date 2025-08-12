[속보] 이 대통령 “北과 대화 다시 시작해 서로에 도움 됐으면”

이재명 대통령이 12일 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 모두발언 말미에 북한이 최근 대남방송용 확성기 일부를 철거한 사실을 거론하며 “

이렇게 상호적인 조치를 통해 남북 간에 대화와 소통이 조금씩 열려가길 바라고, 저는 대한민국이 한반도에 남북 관계가 서로에게 피해를 끼치는 관계가 아니라 서로에게 도움 되는 관계로 전환됐으면 좋겠다는 말씀을 드린다”면서 이같이 말했다.