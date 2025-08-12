시사 전체기사

[속보] 이 대통령 “北과 대화 다시 시작해 서로에 도움 됐으면”

입력:2025-08-12 14:24
이재명 대통령이 12일 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 북한과의 대화를 재개하고 싶다는 의사를 공식적으로 밝혔다.

이 대통령은 12일 대통령실 청사에서 주재한 국무회의에서 “이렇게 분단이 돼 군사적 대결을 하느라 엄청난 비용을 지불하는 것도 사실은 서로에게 힘든 일인데, 굳이 또 서로에게 고통을 가할 필요가 있겠냐는 생각이 든다”며 “가급적이면 대화도 다시 시작해 서로에게 도움이 되는 그런 관계로, 또 평화와 안정이 뒷받침되는 한반도를 통해서 각자의 경제적 환경도 개선했으면 좋겠다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 모두발언 말미에 북한이 최근 대남방송용 확성기 일부를 철거한 사실을 거론하며 “이렇게 상호적인 조치를 통해 남북 간에 대화와 소통이 조금씩 열려가길 바라고, 저는 대한민국이 한반도에 남북 관계가 서로에게 피해를 끼치는 관계가 아니라 서로에게 도움 되는 관계로 전환됐으면 좋겠다는 말씀을 드린다”면서 이같이 말했다.

최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

