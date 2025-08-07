시사 전체기사

한수원 고리본부, 2026년 지원사업 공모… 85억원 규모

입력:2025-08-07 17:49
공유하기
글자 크기 조정

한국수력원자력 고리원자력본부는 ‘내년도 한수원 지원사업’ 공모를 오는 8일부터 다음 달 8일까지 한 달간 진행한다고 7일 밝혔다.

한수원 지원사업은 ‘발전소주변지역지원에 관한 법률’에 따라 발전소 인근 지역의 경제 활성화와 환경 개선, 복지 향상, 문화 진흥 등을 위해 한수원이 자체 예산으로 시행하는 사업이다. 내년도 공모 총액은 85억원으로 책정됐다.

고리본부는 주민이 체감할 수 있는 실효성 높은 사업을 발굴하기 위해 공모 절차를 진행한다는 계획이다. 특히 올해부터는 온라인 공모 시스템을 새롭게 도입해 기존의 방문 접수와 병행한다. 이를 통해 지역 주민과 단체의 접근성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

고리 본부는 더욱 많은 지역 단체와 주민이 사업에 참여할 수 있도록 오는 14일 오후 2시 기장군 장안읍에 있는 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 설명회를 개최한다. 이 자리에서는 공모 절차와 사업계획서 작성 요령, 온라인 접수 방법 등을 안내할 예정이다.

이상욱 고리원자력본부장은 “2006년 시작된 한수원 지원사업이 지난 20년간 지역사회 발전에 이바지해 온 만큼 앞으로도 지속 가능한 신규 사업을 꾸준히 발굴해 지역과 함께 성장하는 모델을 만들어가겠다”며 “고리원전 주변 지역의 수용성 제고를 위한 노력도 지속하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
835
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘원베일리’ 주민과 맞선 가능?…입주자 중매 소모임, 결정사 됐다
손흥민 뛰는 MLS는 어떤 곳?…‘베컴 룰’로 덩치 키우며 급부상
“여자 사우나탕에 인분 떠다녀요”…‘100억’ 아파트 술렁
尹측 “특검팀 10명, 尹 사지 잡고… 의자째 옮기려다 떨어져”
‘가성비 여행’ 추세에 항공권 특가 행렬… 제주 1만원대로 간다
“정원 초과도 인정” 사직 전공의들, 병원으로 복귀
미얀마 양곤서 한국인 피살…경찰 “강도 살인 추정”
中 군사용 로봇늑대 실사격장면 첫 공개…‘살상능력 과시’
국민일보 신문구독