웹젠, 상반기 영업익 105억원

웹젠은 올해 상반기 매출 806억원, 영업이익 105억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 26.3%, 49.4% 줄어든 수치다.

수집형RPG 장르의 ‘테르비스’는 일본 코믹마켓에 참여하는 등 사전 인지도 확보와 함께 게임 완성도를 높이는 개발 보완에 주력하고 있다.