최정훈 ㈜이도(YIDO) 대표이사, 아시아 골프 파워 피플 3년 연속 선정

미국 3대 골프미디어 골프Inc 선정 발표

부친 대보그룹 최등규 회장도 3위 자리

미국 골프미디어 골프Inc에 의해 '아시아 골프 파워 피플 톱10'에 3년 연속 선정된 최정훈 ㈜이도(YIDO) 대표이사. (주)이도

환경 전문 기업이자 국내 유일의 밸류업(Value-UP) 전문 플랫폼 회사인 주식회사 이도(YIDO) 최정훈 대표이사가 아시아에서 가장 영향력 있는 골프 인물 TOP10에 3년 연속 선정됐다.미국 골프 전문지 '골프 Inc(Golf Inc. Korea)'가 발표한 '아시아 골프 산업 영향력 있는 인물(The Most Powerful People in the Asian Golf Industry)' Top 10에 최정훈 대표이사가 올해도 이름을 올렸다. 선정된 인물 중 가장 젊은 CEO다.부친인 최등규 대보그룹 회장도 글로벌 한류 콘서트인 '서원밸리 자선 그린콘서트' 개최, 대보하우스디 오픈 및 국내 유일의 LPGA 대회인 BMW 레이디스 골프 챔피언십 서원힐스 개최 등 한국 골프의 위상을 이끈 공로로 3위에 이름을 올렸다. 지난 2023년에 부자가 업계 최초로 '톱10'에 선정된 이후 3년 연속이다.최정훈 대표이사는 타이거 우즈와 로리 매킬로이가 합작한 신기술 기반 스크린 골프 투어 TGL 공식 시뮬레이터인 풀스윙을 국내 최초로 클럽디(CLUBD) 청담에 도입했다. 또 클럽디 더플레이어스 운영 등 골프장 전문 운영 확대, 전액 무상의 클럽디 꿈나무 사회공헌 추진 등 골프 저변 확대와 사회공헌에 대한 높은 평가를 받았다.현재 ㈜)이도는 수도권 명품 퍼블릭 골프장인 춘천 클럽디 더플레이어스(27홀)를 포함해 전북 클럽디 금강(18홀), 충북 클럽디 보은(18홀), 경남 클럽디 거창(27홀), 인천 드림파크CC(36홀) 등 총 126홀, 5개 골프장을 소유 및 운영하고 있다.전액 무상 사회공헌 클럽디 꿈나무는 세계적인 골프 레전드인 박세리 감독은 물론 10여 명의 KLPGA 및 KPGA 프로가 동참하고 있다. 3년간 총 410명이 지원을 받았으며 올해까지 포함하면 수료생은 총 560명으로 늘어난다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr