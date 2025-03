엑소 시우민, 두 번째 미니앨범 ‘인터뷰 엑스’ 발표

“추구하는 음악 알려드리고 싶어”

[INB100 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 이태수 기자 = 그룹 엑소의 시우민이 10일 두 번째 솔로 미니앨범 '인터뷰 엑스'(Interview X)를 발표했다고 소속사 INB100이 밝혔다.앨범에는 타이틀곡 '위!'(WHEE!)를 비롯해 피할 수 없는 상대에게 빠져드는 불가항력적인 모습이 묘사된 팝 장르의 '캔트 헬프 마이셀프'(Can't Help Myself), 경쾌한 기타 리프와 시원한 보컬이 어우러진 '메이크 유 라라'(Make You LaLa), 부드러운 기타 선율과 감성적인 멜로디가 특징인 '스위치 오프'(Switch Off) 등 6곡이 수록됐다.신시사이저와 시우민의 보컬이 어우러진 '위!'는 트렌디하면서도 감각적인 에너지를 담은 UK 개라지 기반 댄스곡이다.시우민은 "'인터뷰 엑스'라는 앨범 제목은 시우민의 감춰져 있던 것들을 알아간다는 의미"라며 "앨범을 통해 저 자신뿐만 아니라 추구하는 음악성을 알려드리고 싶었다"고 소개했다.그는 오는 22일부터 서울을 시작으로 아시아 6개 도시에서 팬 콘서트를 연다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지