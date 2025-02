스타벅스, 사랑과 설렘 담은 신규 음료 출시

모델들이 5일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 밸런타인데이를 맞아 신규 상품을 선보이고 있다. 스타벅스 코리아는 6일부터 'Where All Love Comes Together(모든 사랑이 모여 특별한 기억이 되는 곳)'을 주제로 '아몬드 크림 오트 라떼'와 '헤이즐넛 클라우드 모카'와 귀여운 곰돌이 틴 케이스 속에 하트, 곰돌이 모양의 4 가지 맛 초콜릿이 들어있는 ‘스위티 베어 초콜릿’을 판매한다.최현규 기자 frosted@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지