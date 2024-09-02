ÅÚ·¹±×·¥ ¹«Àû ¾Æ´Ï´Ù¡¦ 4°Ç Áß 1°Ç ÀÌ¹Ì ÇÇÀÇÀÚ Æ¯Á¤

Áö³ ÇÑ ÁÖ µ¿¾È Á¢¼öµÈ ¡®ÅÚ·¹±×·¥ µöÆäÀÌÅ©¡¯ ÇÇÇØ ½Å°í 4°Ç Áß 1°Ç¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¹Ì ÇÇÀÇÀÚ Æ¯Á¤ÀÌ ¿Ï·áµÈ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. °æÂûÀº ÅÚ·¹±×·¥ ¹ýÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ³»»ç¿¡µµ Âø¼öÇÏ¸ç º»°ÝÀûÀÎ ¼ö»ç¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ìÁ¾¼ö °æÂûÃ» ±¹°¡¼ö»çº»ºÎÀåÀº 2ÀÏ Á¤·Ê ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿°í ¡°ÇÁ¶û½º¿¡¼ ÇßµíÀÌ ¼¿ï°æÂûÃ»ÀÌ ÅÚ·¹±×·¥ ¹ýÀÎ¿¡ ´ëÇØ ÀÔ°Ç Àü Á¶»ç¿¡ Âø¼öÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÇøÀÇ´Â ÀÌ¹ø ¹üÁË(ÇãÀ§¿µ»ó¹° µî ¹üÁË) ¹æÁ¶¿¡ ´ëÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¿ì º»ºÎÀåÀº ¡°ÅÚ·¹±×·¥ÀÌ °èÁ¤Á¤º¸ µî ¼ö»ç ÀÚ·á¸¦ ¿ì¸®»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹Ì±¹ µî ´Ù¸¥ ±¹°¡ ¼ö»ç±â°ü¿¡µµ Àß ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù¡±¸é¼µµ ¡°ÅÚ·¹±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÑ ¹üÁË¸¦ Áö±Ý±îÁö ÀüÇô °Ë°ÅÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÀúÈñ ³ª¸§ÀÇ ¼ö»ç±â¹ýÀÌ ÀÖ¾î ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¼ö»çÇÏ´Â Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±¹¼öº»¿¡ µû¸£¸é Áö³ 26~29ÀÏ Á¢¼öµÈ 88°ÇÀÇ µöÆäÀÌÅ© ¼º¹üÁË ½Å°í·Î ÇÇÀÇÀÚ 24¸íÀÌ Æ¯Á¤µÆ´Ù. ´Ù¸¸ ÇÇÀÇÀÚ Æ¯Á¤ÀÌ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁø ¹è°æ¿¡´Â ÀÌ¹Ì ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ½Å°í ´Ü°è¿¡¼ ÀÇ½ÉµÇ´Â °¡ÇØÀÚ¸¦ Áö¸ñÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
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¿ì º»ºÎÀåÀº ¡°ÇÁ¶û½º ¼ö»ç´ç±¹ÀÌ³ª °¢Á¾ ±¹Á¦±â±¸ µî°ú °øÁ¶ÇØ ÀÌ¹ø ±âÈ¸¿¡ ÅÚ·¹±×·¥ ¼ö»ç¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» Ã£¾Æº¸°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¾Õ¼ ÇÁ¶û½º °ËÂûÀº ÆÄº§ µÎ·ÎÇÁ ÅÚ·¹±×·¥ Ã¢¾÷ÀÚ °â ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)¸¦ Áö³ 24ÀÏ ÆÄ¸®¿¡¼ Ã¼Æ÷ÇÏ°í ¿Â¶óÀÎ ¼º¹üÁË, ¸¶¾à À¯Åë µî °¢Á¾ ¹üÁË¸¦ ¹æÁ¶ ¹× °ø¸ðÇÑ ÇøÀÇ·Î ¿¹ºñ±â¼ÒÇß´Ù.
°æÂûÀº µöÆäÀÌÅ© ¼º ÂøÃë¹°À» ÀÚµ¿À¸·Î »ý¼ºÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥(º¿) 8°³¿¡ ´ëÇÑ ³»»çµµ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÇÕ¼º¹°À» Á¦ÀÛÇÑ µÚ À¯Æ÷ÇÏ´Â ¡®°ãÁöÀÎ¹æ¡¯ ¿î¿µÀÚ µîµµ µé¿©´Ùº¸°í ÀÖ´Ù. º¿ Á¦ÀÛÀÚ¿¡°Ô´Â ¹üÇà °ø¸ð ¹× ¹æÁ¶ µî ÇøÀÇ Àû¿ëÀÌ °ËÅäµÈ´Ù.
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ÇÑÆí ÅÚ·¹±×·¥ ¼º¹üÁË ÇÇÇØ ½Å°í´Â °è¼ÓÇØ¼ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ±¹¼öº»¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ 1~7¿ù µ¿¾È ÃÑ 297°Ç(ÁÖ´ç Æò±Õ 9.5°Ç)ÀÇ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Âµ¥, Áö³ÁÖ¿¡´Â ÀÌ ¼öÄ¡°¡ 10¹è °¡±îÀÌ ¶Ù¾ú´Ù.
¿ì º»ºÎÀåÀº ¡°¹ÌÅõ ¿îµ¿Ã³·³ °ú°Å¿¡ ±×³É ³Ñ¾î°¬´ø ÀÏÀ» ÇÇÇØÀÚµéÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î ½Å°íÇÑ °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÈ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö