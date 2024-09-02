¾Èµ¿½Ã, 3°³ ´ëÇÐ»ý 4658¸í¿¡°Ô Àå·Á±Ý 100¸¸¿ø¾¿ Áö±Þ

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¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö