‘제1회 허니냅스 슬립 심포지엄 Sleep&Tech’ 성료

AI 수면 데이터 분석 전문기업 허니냅스(HoneyNaps)는 지난 10일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 메이플 홀에서 ‘제1회 허니냅스 Sleep & Tech 심포지엄’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.내년 창립 10주년을 맞는 허니냅스는 국내 및 아시아 최초로 자사의 ‘SOMNUM(솜눔)’ 수면 질환 진단 솔루션으로 미국FDA 승인을 받았으며 수면 중 생체신호 센싱, 분석, 진단 및 치료, 전 영역에 걸친 기술력으로 국내 슬립테크를 선도하고 있다.이번 심포지엄에서는 정신건강의학과, 이비인후과, 심장내과, 신경과 등 국내외 수면 건강을 아우르는 전문의들이 림프계 및 뇌 건강에 대한 최근 연구동향, 심혈관계와 수면건강의 관련성 및 2세대 dCBT-i 등 글로벌 수면 연구와 기술 동향들을 발표했다. 또 허니냅스가 3년째 참가하고 미국 수면학회의 최신 트렌드를 담아 발간한 ‘SLEEP 2024’의 주요 섹션들이 소개됐다.1부에서는 ‘Latest Trend of Sleep Medicine’을 주제로 ▲Updates on Sleep, Glymphatic system, and Brain health (조예림, MD / VA Medical Center, U.S. Department of Veterans Affairs) ▲Digital therapeutic application for insomnia (정석훈 교수, 서울아산병원 정신건강의학과) ▲FDA-cleared wearable devices for detecting OSA (최지호 교수, 순천향대 부천병원 수면의학센터장) ▲Detecting cardiovascular vulnerability through physiological monitoring in sleep (권영훈 교수 / Division of Cardiology, University of Washington Medical Center) 순으로 강연이 진행됐다.이어 2부에서는 ‘Sleep 2024 and Next Journey with HoneyNaps’를 주제로 ▲Wearable sensor technology for smart healthcare and medical applications (박인규 교수, KAIST 기계공학과) ▲Trend review of Sleep 2024 (김동식 팀장, 허니냅스 데이터분석팀) ▲Successful IPO and growth strategies for Bio-medical (노신복 팀장, 한국투자증권) ▲HoneyNaps’ new brand identity (황보현, 이화여대 겸임교수, 퍼펫 CEO) 순으로 진행됐다.이번 행사에는 수면전문의 뿐만 아니라 허니냅스와 비즈니스를 논의 중인 주요 기업들의 대표와 임원들이 대거 참석해 자리를 빛냈으며 칸국제광고제에서 은사자상을 수상한 황보현 대표가 총괄 기획한 허니냅스의 새로운 브랜드 ‘while you* were sleeping ( )’를 공개하며 회사의 새로운 도약과 비전이 선포됐다.허니냅스 대표이사는 “미국 수면학회를 매년 참여하면서 국제적인 지식을 국내 의료진들과 관련 산업에 공유하고자 그동안 많은 준비를 해왔고 이번 행사를 통해 허니냅스의 진정성과 방향성을 한자리에서 소개할 수 있어 매우 뜻깊은 자리였다”며 “향후 허니냅스는 본 행사를 매년 정기적으로 개최해 미국과 유럽의 최신 슬립 트렌드를 소개하는 전문 심포지엄으로 성장시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지