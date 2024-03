애피어, 게임 마케팅 세미나 개최… 글로벌 진출 트렌드 및 노하우 공유

글로벌 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업 애피어(Appier)가 글로벌 진출을 원하는 게임 마케터들을 위한 오프라인 세미나를 28일 서울 강남구 포스코 타워에서 개최했다. 에어브릿지, 앱트위크, 디지털하츠, 플레이오와 함께 진행한 이번 행사는 ‘Game On! Play On! Global On! 글로벌 진출 트렌드 & 노하우’를 주제로 진행됐다.글로벌 모바일 게임 시장으로의 진출을 원하는 게임 마케터 300여 명을 대상으로 한 이번 오프라인 세미나는 글로벌 시장별 트렌드, 성공 사례, 캠페인 노하우, ASO 최적화 방법 등 다양한 주제를 다루며 총 8개의 세션으로 진행됐다. 특히 넥슨과 크래프톤의 사례 발표 및 게임듀오, 그라비티, 스프링컴즈, 후야호가 참여하는 패널토크 등 게임 업계 전문가들의 인사이트를 얻을 수 있는 시간도 함께 마련됐다.(사진=애피어)김지훈 기자 dak@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지