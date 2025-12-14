中, 난징대학살 추모일 맞아 ‘일본군 참수’ 포스터
“추악한 머리 잘라” 대일 공세 강화
환구시보 “88년 전 약한 중국 아냐”
중국이 13일 난징대학살 추모일을 맞아 일본군 해골을 참수하는 포스터(사진)를 공개하는 등 대일 공세를 강화했다.
중국인민해방군 동부전구는 이날 위챗 공식 계정에 올린 ‘대도(큰 칼)제’라는 제목의 포스터에서 일본군 모자를 쓴 해골의 머리를 큰 칼로 베는 장면을 담았다.
대도는 1933년 장성항전에서 장비가 부족했던 중국군이 일본군과 백병전을 벌일 때 사용한 이후 ‘항일대도’라는 이름으로 대일 항전을 상징하는 무기가 됐다. 포스터에는 1937년 12월 13일부터 이듬해 1월까지 30만명이 희생된 사실을 새긴 난징대학살기념관 추모비 이미지도 삽입돼 있다.
동부전구는 “88년이 지났지만 영령들의 피는 아직 마르지 않았고 군국주의 유령이 다시 고개를 들고 있다”며 “피로 제사 지낸 큰 칼을 높이 들고 더럽고 추악한 머리를 단호히 잘라 군국주의의 재등장을 절대 허용해서는 안 된다”고 강조했다. 이어 ‘대도제’라는 칠언절구 시에서 “동왜가 재앙을 일으킨 지 1000년이 됐는데 피바다 같은 원한은 지금도 깊다”고 썼다. ‘동왜’는 일본을 멸시하는 표현이다.
관영 환구시보는 사설을 통해 “난징대학살로 30만명이 희생된 참혹한 역사는 인류 문명의 가장 어두운 페이지”라고 언급한 뒤 “일본은 전후 유례없는 속도로 군사력을 확충하고 지도자들은 대만 관련 부적절한 발언을 계속하고 있다”고 비판했다. 이어 “중국은 88년 전의 약한 중국이 아니며 국가 주권과 안보를 지킬 능력과 자신감을 갖추고 있다”고 강조했다.
관영 신화통신도 “난징의 모습은 달라졌지만 30만명이 학살된 아픔은 잊을 수 없다”며 “일본 우익의 역사 왜곡, 외부 세력의 대만 개입, 일본 군국주의 부활을 중국은 절대 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.
중국은 이날 장쑤성의 성도 난징에서 난징대학살 희생자에 대한 국가추도식을 개최했다. 스타이펑 중국공산당 중앙조직부장은 추도사에서 “군국주의를 되살리거나 전후 국제질서에 도전하고 세계 평화·안정을 해치려는 어떠한 시도도 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
