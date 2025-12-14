英 언론 “한국의 미친 시험”… ‘영어 불수능’ 집중 조명
일부 문항 싣고 “풀어보라” 권유
어려운 수준 넘어선 난해함 지적
영어의 본고장인 영국에서도 한국의 2026학년도 대학수학능력시험 영어 영역 난이도를 두고 ‘미친(insane) 시험’이라며 현지 언론들이 집중 조명했다.
영어 ‘불수능’ 논란으로 오승걸 한국교육과정평가원장이 지난 10일 사임한 가운데 BBC와 가디언 등 영국 주요 언론들은 12일(현지시간) 오 원장 사임 소식을 전하며 이번 수능 영어가 단순히 어려운 수준을 넘어 지나치게 난해했다고 지적했다.
BBC는 임마누엘 칸트의 법철학을 다룬 34번 문항과 게임 속 가상 세계를 소재로 한 39번 문항을 그대로 실으며 독자들에게 풀어 보라고 권유했다. BBC는 “수험생들이 고대 문자를 해독하는 느낌이라고 표현할 만큼 악명 높게 어려웠으며 또 다른 학생들은 이를 ‘미친 시험’이라고 부른다”고 전했다.
특히 39번 문항은 미국 게임 개발자 스티브 스윙크의 저서 ‘게임 필: 게임 디자이너를 위한 가상 감각 안내서’에서 발췌한 지문으로 가디언은 이 문제가 ‘존재’라는 개념이 비디오게임 속 아바타에 어떻게 적용될 수 있는지를 묻는 내용이었다고 설명했다. 그러면서 수험생들은 70분 동안 45문항을 풀어야 한다고 덧붙였다.
BBC는 39번 문제와 관련해 미국 온라인 커뮤니티 레딧에 올라온 반응도 소개했다. 레딧 이용자들은 “있어 보이게 꾸민 말장난일 뿐” “개념이나 아이디어를 제대로 전달하지 못하는 끔찍한 글쓰기”라며 문제의 적절성을 비판했다. “이 문제들은 쓸모없다. 미국인의 90%는 직장이나 일상에서 이런 지문을 평생 접하지 않는다” “한국 입시는 거대한 오징어 게임 같다”는 댓글도 이어졌다. 영국 일간 텔레그래프의 한 독자는 “요즘 하버드 경영대학원 입학시험과 비슷한 유형”이라고 꼬집었다.
24번 문항에 등장한 합성어 ‘컬처테인먼트(culturtainment)’도 언급됐다. 이 단어를 만든 영국 리즈 베켓대의 스튜어트 모스 부교수조차 일상적으로 쓰는 어휘가 아니기 때문에 시험에 나와서는 안 된다고 말했다.
영국 언론들은 수능이 한국 사회에서 갖는 상징성도 함께 조명했다. BBC는 수능을 “8시간 동안 이어지는 악명 높은 시험 마라톤”으로 표현하며 대학 진학뿐 아니라 취업 기회와 소득, 인간관계까지 좌우할 수 있다고 전했다. 가디언도 영어 듣기평가 시간에 항공기 이착륙이 35분간 중단될 정도로 수능이 중대한 시험이며 사회적 지위 상승과 경제적 안정, 좋은 결혼으로까지 이어지는 관문으로 인식되고 있다고 보도했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사