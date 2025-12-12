[단독] 경찰, 윤영호가 진술한 여야 5명 중 3명 우선 수사
출범 첫날부터 의혹 키맨 윤 조사
전담팀 “최대한 신속하게 수사”
정동영·나경원은 금품 내용 없어
의혹 당사자 “불법 없었다” 펄쩍
정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹을 수사하는 경찰 특별전담수사팀(전담팀)은 출범 첫날부터 의혹의 핵심인 윤영호 전 통일교 세계본부장을 조사하면서 ‘속도전’에 나섰다. 전담팀은 수감 중인 윤 전 본부장을 상대로 통일교 정치인 금품 제공 의혹을 집중적으로 물은 것으로 파악됐다.
경찰에 사건을 이첩한 김건희 특검은 이날 윤 전 본부장을 조사할 당시 그가 진술한 여야 정치인은 5명이라고 처음으로 공식 확인했다. 특검은 5명을 구체적으로 언급하지 않았지만 여권에선 전재수 해양수산부 장관, 정동영 통일부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원이, 야권에선 나경원 국민의힘 의원, 김규환 전 미래통합당 의원인 것으로 알려졌다. 특검팀이 윤 전 본부장 진술을 토대로 작성한 수사보고서상으로 정 장관과 나 의원에 대해선 금품수수 관련 내용이 없는 것으로 알려졌다. 전담팀은 이에 따라 전 장관 등 3명에 대해 조만간 강제수사를 통한 증거물 확보 등에 나설 것으로 예상된다. 전담팀 관계자는 “특검에서 받은 기록을 검토하면서 관련자 조사를 조율 중”이라며 “최대한 신속하게 수사하려고 한다”고 말했다.
수사 대상으로 거론되는 여야 인사들은 불법 행위가 결코 없었다고 의혹을 강하게 부인했다. 하지만 통일교와의 접촉 사실 자체는 부정하지 않았다. 각종 공식 행사 등을 통한 통상적 수준의 만남이었을 뿐, 불법 금품 수수는 없었다는 것이다. 여야 인사들은 서로 ‘물타기 수사’라며 특검 또는 통일교 측의 정치적 의도를 의심했다.
친명(친이재명)계와 통일교의 연결고리로 의심받는 임 전 의원은 이날 통화에서 “이재명 대통령과 가까웠다는 이유만으로 나를 언급해 통일교 측이 현 정부를 압박하고 자신들을 향한 수사를 물타기하려고 한 것”이라며 “떳떳함을 입증하기 위해 철저히 조사받을 생각”이라고 말했다.
임 전 의원은 과거 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 열리는 행사에 참여해 달라는 연락을 받은 적 있지만, 종교 행사가 부담스러워서 거절했다고 말했다. 한학자 총재나 윤 전 본부장과 독대한 적도 없다고 주장했다. 임 전 의원은 “‘가정연합’ 행사라고 해서 통일교인지 모르고 참석했고, 이후에도 종교가 아닌 외교 활동의 일환으로 여러 행사에 참석했다”고 말했다.
정 장관도 이날 입장문을 통해 금품 수수 의혹을 전면 부인했다. 다만 “고교동창 등 친구들과 강원도 여행 도중 통일교 가평 본부를 잠시 방문했다”며 “천정궁 커피숍에서 윤 전 본부장과 3명(자신과 윤 전 본부장, 다른 통일교 관계자)이 앉아 10분가량 차를 마시면서 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다”고 설명했다. 이날 사퇴한 전 장관은 “불법적인 금품 수수는 단연코 없었다”면서 “국민 보시기에 말도 안 되는 이런 허위 사실 때문에 해수부가 흔들린다거나 정부가 흔들리는 일이 있어선 안 된다”고 말했다.
함께 이름이 거론된 야권 인사들도 강하게 반발했다. 나 의원은 페이스북을 통해 “조금이라도 문제 소지가 있었다면 특검이 지금까지 아무 조치 없이 그냥 두었겠느냐”며 “저질 물타기 정치공작”이라고 규정했다. 김 전 의원도 “2018년 통일교에서 주최한 행사에 참석한 사실은 있으나 초청에 따른 통상적인 축사 수준이었다”며 “금품·향응·편의 등 어떠한 경제적 제공도 받지 않았다”고 강조했다.
조민아 김판 박재현 기자 minajo@kmib.co.kr
