15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열
미국 도널드 트럼프 행정부가 기부금 100만 달러(14억7300만원)를 내면 영주권을 부여하는 ‘트럼프 골드카드’(사진)를 출시하고 신청을 받기 시작했다.
트럼프 대통령은 10일(현지시간) 트루스소셜에서 “골드카드가 오늘 출시됐다”며 “검증된 사람들이 시민권으로 직행할 수 있는 길이 열렸다”고 밝혔다. 골드카드는 미국에 도움이 되는 부유층 이민을 더욱 장려하겠다는 취지에서 신설한 제도다. 기존 ‘그린카드’에 해당하는 투자 이민은 미국 사업에 최소 80만 달러를 투자하고 일자리를 창출하는 조건으로 운영됐다. 반면 골드카드는 미 정부가 직접 돈을 받는다. 일반적으로 영주권 5년 보유 시 시민권을 신청할 수 있다.
골드카드 웹사이트에 따르면 개인 신청자는 수수료 1만5000달러(2200만원)를 내야 한다. 수수료는 환불되지 않는다. 가족과 함께 신청 시 구성원 1인당 기부금 100만 달러와 수수료 1만5000달러를 추가로 내야 한다.
미 정부는 “수수료와 신청서가 접수되면 처리에 몇 주 정도 소요된다”며 “골드카드는 국가안보 위험이 있으면 취소될 수 있다”고 설명했다. 기업용 골드카드는 기부금이 1인당 200만 달러(29억4600만원)이며 기업이 소속 임직원을 지정할 수 있다. 아직 출시되지 않은 트럼프 플래티넘카드의 기부금은 500만 달러(73억6600만원)다. 플래티넘카드는 영주권은 아니지만 미국 외 소득에 대해 미국 정부에 세금을 내지 않고 최대 270일간 미국에 체류할 수 있다.
트럼프 행정부는 여행객에 대한 문턱은 높이고 있다. 미 세관국경보호국(CBP)은 단기 방문에 비자를 면제하는 전자여행허가(ESTA) 신청자에게도 5년간의 소셜미디어 정보 제출을 의무화하는 규정을 관보를 통해 공개했다. 이미 미 정부는 유학 등 비자 신청자에게 소셜미디어 계정 정보를 제출하게 하고 ‘반미 성향’ 게시물을 확인하는 절차를 거치고 있다. 이런 절차를 단기 여행객들에게도 확대하겠다는 방안을 두고 “여행과 표현의 자유를 위축시킬 것”이라는 지적이 나온다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
