[포토] 제철 맞은 석화

입력:2025-12-08 19:24
어민들이 8일 인천 중구 영종도 거잠포 앞 갯벌에서 제철 맞은 자연 굴을 채취하고 있다. 껍질째 바위에 붙어 있기 때문에 석화라고도 한다. 뉴시스

