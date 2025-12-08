전국 돈까스 마니아 성지 칠곡에서 ‘4대 천왕’ 한자리에
‘네 곳의 맛집’ 블라인드 평가회
전국 돈까스 마니아들이 ‘성지’로 꼽는 경북 칠곡군에서 지역을 대표하는 ‘돈까스 4대 천왕’이 한자리에 모여 세기의 대결을 펼쳤다.
외식업중앙회 칠곡군지부는 7일 왜관읍 카페파미에서 한미식당, 아메리칸레스토랑, 포크돈까스, 쉐프아이가 참여하는 블라인드 평가회(사진)를 열었다. 긴 대기줄로 유명한 네 곳의 맛집이 한날한시에 모였다는 사실만으로 뜨거운 관심을 끌었다.
칠곡 돈까스의 뿌리는 1950년대로 거슬러 올라간다. 출발점이자 상징인 집이 한미식당이다. 45년 넘게 한 간판을 지켜오며 2024 휴게소 음식 페스타 명품 맛집 대상을 수상하는 등 전국구 명성을 굳혔다. 28년째 미군 부대 앞을 지키고 있는 아메리칸레스토랑은 1990년대 경양식의 향수를 온전히 간직한 곳이다. 현지인 맛집으로 떠오른 포크돈까스는 택시 기사들이 관광객에게 추천하는 ‘믿고 가는 집’으로 통한다. 신흥 강자 쉐프아이가는 각종 경연 대회 수상으로 이름을 알렸다.
블라인드 평가에는 칠곡군 홍보대사 슬리피가 참여해 현장 분위기를 끌어올렸다. 그는 “평가단 표정만 봐도 각 집의 맛을 알 수 있었다”며 “칠곡이 왜 돈까스 성지라고 불리는지 알 수 있었다”고 말했다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
