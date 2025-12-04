“전국에 KAIST 같은 대학 10개 만들 것”
김경수 지방시대위원장 인터뷰
“서울대 폐지론 등 현실성 없어”
김경수(사진) 대통령 직속 지방시대위원장은 4일 수도권 쏠림 현상 심화와 저출산·지방소멸을 막기 위해 “전국에 KAIST와 같은 대학 10개를 만들 것”이라고 밝혔다.
김 위원장은 4일 경남 창원의 한 호텔에서 가진 국민일보 인터뷰에서 “기존의 대학 통폐합론, 서울대 폐지론, 수도권 대학 이전 등은 현실성이 없다”며 이같이 말했다. 그러면서 “지역에 있는 거점 국립대, KAIST와 같은 과학기술원, 포스텍 등 이곳을 중심으로 수도권보다 훨씬 수준 높은 대학을 집중적으로 만들 계획”이라고 설명했다.
김 위원장은 구체적으로 서울에 있는 대학들과 지방에 있는 대학들의 수준을 1차적으로는 같게 만들자는 계획이라고 소개했다. 우선 전공 분야, 전략산업 분야별로 지방 대학에 집중 투자하고 기업도 그 지역 투자에 함께 나선다는 것이다.
그는 이미 일부 지역에서 변화가 시작됐다고 평가했다. 경상국립대와 서울대 우주항공학과의 공동학사 운영, 지역 기업·연구소와 연계된 공정·현장 연구개발(R&D) 모델, LG전자의 울산·부산권 투자 사례 등을 언급하며 “기업들도 현장 중심 인재를 지역에서 키우는 것이 훨씬 효율적이라는 판단을 하고 있다”고 말했다. 그는 “서울에서 스카우트해 지역으로 발령을 내면 이직률이 20% 넘지만, 지역에서 뽑으면 정착률이 높고 생산성도 좋다”며 “기업 투자와 지역대학 혁신은 한 몸”이라고 강조했다.
김 위원장은 경남지사 출마 여부에 대해선 즉답을 회피했다. 그는 “지방시대위원회 설계도까지는 확실히 만들었고, 이제 그 설계도에 따라 업무를 하고 있다”며 “각 부처들과 설계도에 따라 어떻게 하면 건물을 제대로 지을지 협업하고 있다. 성과를 빠른 시일 내에 내는 게 지금은 가장 중요하다”고 말했다. 김 위원장은 다만 현 시국에 대해 “정치 복귀를 말할 단계는 아니지만, 한국 정치가 겪는 갈등과 구조적 문제를 더는 방치해선 안 된다”고 말했다.
창원=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사