시사 전체기사

진옥동 신한금융 회장 사실상 연임… “신뢰에 큰 축 둘 것”

입력:2025-12-05 00:19
공유하기
글자 크기 조정

디지털·자본시장 활성화 중점둘 듯


진옥동(사진) 신한금융그룹 회장이 그룹 차기 회장 후보로 낙점되면서 연임에 사실상 성공했다. 진 회장은 “‘일류 신한’이 되기 위해 가장 중요한 것은 신뢰”라고 말했다.

신한금융 회장후보추천위원회(회추위)는 4일 서울 중구 신한금융 본사에서 회의를 열고 진 회장을 차기 대표이사 회장 후보로 추천한다고 밝혔다. 내년 3월 주주총회에서 선임안이 통과되면 그는 정식으로 차기 회장에 올라 2029년 3월까지 3년 더 임기를 수행한다.

진 회장은 이날 최종 후보로 추천된 뒤 취재진과 만나 “연임이라는 단어에 무게감을 굉장히 많이 느낀다”면서 “신뢰받는 기업만이 오래갈 수 있고, 앞으로 3년 역시 신뢰를 가장 큰 축으로 둘 것”이라고 밝혔다. 향후 경영상 중점 현안에 대해서는 “양자컴퓨팅·인공지능(AI) 월드모델 등 기술 변화가 금융을 어떻게 바꿀지를 한발 앞서 예측하고 준비하겠다”면서 정부의 자본시장 활성화에 적극적으로 동참하겠다고 했다.

첫 임기 우수한 경영 실적이 최종 후보 추천의 근거가 됐다. 신한금융은 진 회장이 취임한 2023년부터 2년 연속 사상 최대 실적을 냈다. 올해는 3분기까지 누적 당기순이익이 4조4609억원으로 지난해 같은 기간보다 10.3% 증가해 연간 기준 첫 5조원대 순이익 달성을 앞두고 있다. 곽수근 회추위원장은 “미래 경쟁력을 강화하고 밸류업 프로젝트로 기업 가치를 한 단계 끌어올린 점, 차별적 내부 통제 문화를 확립해 내실 경영을 강화한 점도 높이 샀다”고 밝혔다.

1961년생인 진 회장은 덕수상고와 한국방송통신대 경영학과를 졸업하고 중앙대에서 경영학 석사 학위를 취득했다. 1980년 기업은행 입행 뒤 1986년 신한은행으로 옮겨 일본 오사카 지점장과 일본 법인장, 신한은행장을 지냈다.

앞서 신한금융 회추위는 진 회장과 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 대표와 외부 후보 1명까지 총 4인을 최종 후보군으로 선정했다. 이날 사외이사 전원이 참석하는 확대 회추위를 열고 심층 면접을 거쳐 투표로 최종 후보를 선출했다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이의재 기자
경제부
이의재 기자
393
국민일보 경제부 이의재 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
60억 아파트가 39억에… 강남4구·마용성 증여 전수조사
부동산 보유 비중 낮은 2030만… 자산 ‘뒷걸음질’
‘아기 데리고 제자와 호텔’ 며느리에…시아버지 류중일 감독 직접 국민청원
“지나가면 20만원” 외부인에 벌금 매긴다는 고덕 아파트
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
연세대서 또 집단 ‘AI 커닝’ 정황…이번엔 온라인 퀴즈시험
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
김남국 “현지누나에 추천”… 인사청탁 문자 발칵
국민일보 신문구독