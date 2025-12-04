납북 선교사 가족 “대통령 ‘처음 듣는다’ 표현에 절망감”

“이번 계기로 부친 이름 기억되길”

“北 겨울 혹독… 생사라도 알고 싶어”

대통령실 “우리 국민 6명 억류 파악”

김정욱(앞줄 왼쪽) 선교사와 형 김정삼(앞줄 왼쪽 세 번째)씨가 북한에 억류되기 전 함께 찍은 가족사진. 김정삼씨 제공

“정부가 나서지 않으면 생사도 확인할 길이 없는데, 이재명 대통령이 ‘처음 듣는다’는 표현을 쓰시니 절망감과 무력감이 들었습니다.” 북한에 억류된 최춘길 선교사의 아들 최진영(35)씨는 4일 통화에서 이같이 토로했다.



이 대통령은 전날 외신 기자회견에서 북한에 억류된 우리 국민 석방 문제를 묻는 말에 “처음 듣는 이야기”라고 말했다. 이어 “오래전에 벌어진 일이라 정보가 부족하다. 상황을 좀 더 알아보겠다”고 말했다. 억류된 김정욱(2013년 10월 억류) 김국기(2014년 10월 억류) 최춘길(2014년 12월 억류) 선교사의 가족은 정부 출범 반년이 지나도록 대통령이 억류 사실조차 모르고 있었다는 점에 허탈함을 느꼈다고 입을 모았다.



진영씨는 지난 11년 동안 억류 사실을 알리려고 백방으로 노력했다. 지난해에는 엘리자베스 살몬 당시 유엔 북한인권특별보고관, 줄리 터너 당시 미 국무부 북한인권특사 등을 만나 사건을 공론화하기도 했다. 진영씨는 여전히 아버지가 어떤 연유로 납북됐는지조차 정확히 알지 못한다. 그는 “오토 웜비어의 이름은 국적이 미국이라 전 세계적으로 알려졌지만, 아버지 이름은 아무도 모른다”며 “이번 일을 계기로 아버지 이름이 기억됐으면 좋겠다”고 말했다.



김정욱 선교사의 형 김정삼(65)씨는 지난 9월 24일 정동영 통일부 장관을 만나 도움을 요청했다고 한다. 정삼씨는 “정 장관에게 동생 생사라도 알려 달라고 부탁했는데, 대통령이 모르고 계신다니 기대가 무너진 느낌이고, 충격이 컸다”고 말했다. 정 장관은 당시 남북 관계 경색을 이유로 “급하게 할 수는 없다. 조금만 기다려 달라”고 말했다고 한다. 이에 정삼씨는 “시민단체, 종교계를 통해서라도 우회적인 노력을 할 수 있게 지원해 달라”고 부탁했다.



2023년 신설된 통일부 장관 직속 ‘납북자대책팀’은 지난달 4일 조직개편으로 사라졌다. 통일부는 사회협력국 산하 이산가족납북과에 관련 업무를 이관한다는 입장이지만, 업무 집중도는 떨어질 수밖에 없다. 정삼씨는 “조직개편 이후 담당자들을 만나보지도 못했다”며 “겨울이라 북쪽은 더 춥고 힘들 텐데, 생사라도 알고 싶다”고 말했다.



김국기 선교사의 아내 김희순(71)씨는 “정부마다 기대를 품고 기다렸지만, 확인이 어렵다는 말만 돌아왔다. 체념 상태”라고 말했다. 그는 남편을 떠나보낸 뒤 기초생활수급비를 받아 생활한다. 현재 신장 질환이 악화돼 투병 중이다. 희순씨는 “생각하지 말자고 다짐해도 자꾸만 남편 생각이 났고, 스트레스가 쌓여 몸 상태가 악화됐다”고 말했다. 그러면서 “이 대통령이 알게 됐으니, 하나님이 그분을 일하게 해 남편의 생사라도 알려주시지 않겠느냐”고 말했다.





대통령실은 “현재 우리 국민 6명(탈북민 3명 포함)이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩죄 등의 혐의로 억류돼 있는 것으로 파악됐다”고 이날 공지했다. 억류자 다수는 북·중 접경지역에서 복음을 전하다 북한 당국에 체포됐다. 북한은 북·중 접경지역에서 이들 활동을 제한하려고 유인 계략도 편 것으로 알려졌다(국민일보 2024년 9월 23일자 1면 참조). 대부분 간첩, 국가 전복 음모 등 혐의로 ‘무기노동교화형’ 등 중형에 처해졌다. 대통령실은 “조속한 남북대화 재개 노력을 통해 해결해 나갈 것”이라고 밝혔다.



이동환 박준상 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “정부가 나서지 않으면 생사도 확인할 길이 없는데, 이재명 대통령이 ‘처음 듣는다’는 표현을 쓰시니 절망감과 무력감이 들었습니다.” 북한에 억류된 최춘길 선교사의 아들 최진영(35)씨는 4일 통화에서 이같이 토로했다.이 대통령은 전날 외신 기자회견에서 북한에 억류된 우리 국민 석방 문제를 묻는 말에 “처음 듣는 이야기”라고 말했다. 이어 “오래전에 벌어진 일이라 정보가 부족하다. 상황을 좀 더 알아보겠다”고 말했다. 억류된 김정욱(2013년 10월 억류) 김국기(2014년 10월 억류) 최춘길(2014년 12월 억류) 선교사의 가족은 정부 출범 반년이 지나도록 대통령이 억류 사실조차 모르고 있었다는 점에 허탈함을 느꼈다고 입을 모았다.진영씨는 지난 11년 동안 억류 사실을 알리려고 백방으로 노력했다. 지난해에는 엘리자베스 살몬 당시 유엔 북한인권특별보고관, 줄리 터너 당시 미 국무부 북한인권특사 등을 만나 사건을 공론화하기도 했다. 진영씨는 여전히 아버지가 어떤 연유로 납북됐는지조차 정확히 알지 못한다. 그는 “오토 웜비어의 이름은 국적이 미국이라 전 세계적으로 알려졌지만, 아버지 이름은 아무도 모른다”며 “이번 일을 계기로 아버지 이름이 기억됐으면 좋겠다”고 말했다.김정욱 선교사의 형 김정삼(65)씨는 지난 9월 24일 정동영 통일부 장관을 만나 도움을 요청했다고 한다. 정삼씨는 “정 장관에게 동생 생사라도 알려 달라고 부탁했는데, 대통령이 모르고 계신다니 기대가 무너진 느낌이고, 충격이 컸다”고 말했다. 정 장관은 당시 남북 관계 경색을 이유로 “급하게 할 수는 없다. 조금만 기다려 달라”고 말했다고 한다. 이에 정삼씨는 “시민단체, 종교계를 통해서라도 우회적인 노력을 할 수 있게 지원해 달라”고 부탁했다.2023년 신설된 통일부 장관 직속 ‘납북자대책팀’은 지난달 4일 조직개편으로 사라졌다. 통일부는 사회협력국 산하 이산가족납북과에 관련 업무를 이관한다는 입장이지만, 업무 집중도는 떨어질 수밖에 없다. 정삼씨는 “조직개편 이후 담당자들을 만나보지도 못했다”며 “겨울이라 북쪽은 더 춥고 힘들 텐데, 생사라도 알고 싶다”고 말했다.김국기 선교사의 아내 김희순(71)씨는 “정부마다 기대를 품고 기다렸지만, 확인이 어렵다는 말만 돌아왔다. 체념 상태”라고 말했다. 그는 남편을 떠나보낸 뒤 기초생활수급비를 받아 생활한다. 현재 신장 질환이 악화돼 투병 중이다. 희순씨는 “생각하지 말자고 다짐해도 자꾸만 남편 생각이 났고, 스트레스가 쌓여 몸 상태가 악화됐다”고 말했다. 그러면서 “이 대통령이 알게 됐으니, 하나님이 그분을 일하게 해 남편의 생사라도 알려주시지 않겠느냐”고 말했다.대통령실은 “현재 우리 국민 6명(탈북민 3명 포함)이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩죄 등의 혐의로 억류돼 있는 것으로 파악됐다”고 이날 공지했다. 억류자 다수는 북·중 접경지역에서 복음을 전하다 북한 당국에 체포됐다. 북한은 북·중 접경지역에서 이들 활동을 제한하려고 유인 계략도 편 것으로 알려졌다(국민일보 2024년 9월 23일자 1면 참조). 대부분 간첩, 국가 전복 음모 등 혐의로 ‘무기노동교화형’ 등 중형에 처해졌다. 대통령실은 “조속한 남북대화 재개 노력을 통해 해결해 나갈 것”이라고 밝혔다.이동환 박준상 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지