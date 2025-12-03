여당 주도 법사위 ‘내란전담재판부·법왜곡죄’ 강행 수순

여야, 쟁점 법안 싸고 치열한 공방

필버 요건 강화 법안 법사위 통과

신동욱 국민의힘 의원이 3일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장에게 의사진행발언을 요구하며 항의하고 있다. 추 위원장은 신 의원이 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹을 문제 삼자 발언권을 제한했다. 이병주 기자

여야가 국회 법제사법위원회에서 내란전담재판부 설치법을 놓고 치열한 공방전을 벌였다. 가동 시점 등 세부사항을 놓고는 여당 내에서 목소리가 갈리는 만큼 수정 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 필리버스터(무제한 토론) 요건을 강화하는 국회법 개정안 또한 법사위를 통과했다.



천대엽 법원행정처장은 3일 법사위 전체회의에서 내란특별재판부 설치 시 위헌제청하겠느냐는 나경원 국민의힘 의원 질의에 “삼권분립, 사법부 독립이 역사의 뒤안으로 사라질 수 있다고 생각한다. 굉장히 중대하게 생각하고 있다”고 답변했다. 나 의원은 “사법부의 무작위 배당 원칙을 위반하는 것뿐 아니라 이미 재판하고 있는 사건도 빼앗아 다른 판사에게 맡기겠다는 것”이라며 법원과 헌법재판소에 대응을 촉구했다.



민주당은 즉각 반박에 나섰다. 전현희 의원은 추경호 국민의힘 의원의 구속영장 기각을 거론하며 “민주주의와 인권의 최후 보루인 사법부가 내란세력의 방패막을 자처하고 있다”고 규정했다. 전 의원은 또 이진수 법무부 차관이 행정부의 판사 추천에 위헌 소지가 있다는 취지로 내란전담재판부에 대한 우려를 표했다는 언론 보도를 언급하면서 “법원조직법상 법관인사위원회에도 비법관들이 들어가 있다. 법무부에서 이런 주장을 하면 안 된다”고 지적했다.



추미애 법사위원장도 목소리를 높였다. 추 위원장은 “외부인사가 추천위원으로 참여한다며 내란전담재판부에 대한 판사추천위원회 규정이 독소조항이라고 했는데, 그럼 현재의 대법원장과 대법원 판사들은 독나무의 과실인가”라며 “국민은 정치적으로 이미 내란을 극복해냈는데, 그 극복을 방해하는 것이 사법부”라고 강조했다.



민주당과 국민의힘 법사위원들은 내란전담재판부 설치법을 안건조정위원회에 각각 회부 요청했다. 나 의원은 이에 대해서도 “안건조정위라는 것은 일방적 강행에 대비한 소수당의 권리로 보장된 것”이라며 “결국 내란특별재판부 설치에 대한 위헌성을 토론하는 것을 막고자 하는 꼼수 중의 꼼수”라고 비판했다.



다만 민주당 내에서도 재판이 막바지에 다다른 1심 도중 신설 전담재판부에 사건을 맡기는 것에 대해서는 이견이 나온다. 실제 전날 민주당 의원총회에서도 위헌성 논란에 대한 대책을 묻는 질의가 나온 것으로 파악됐다. 참여연대 또한 이날 논평을 통해 내란 재판의 1심 도중 이관이 재판 지연만 낳을 수 있다며 재검토 필요성을 제기했다.



더불어민주당 사법불신 극복·사법행정 정상화 태스크포스(TF) 소속 위원들이 3일 국회 의안과에 ‘사법행정 정상화 3법’을 제출하고 있다. 이병주 기자

민주당은 오는 9일 본회의에 앞서 정책의총을 열고 총의를 모은다는 계획이다. 이재명 대통령은 내란전담재판부 추진과 관련해 이날 대국민 특별성명 직후 진행된 기자회견에서 “국회는 국회가 할 일이 있고, 행정부는 행정부가 할 일이 있다”며 선을 그었다.



이날 법사위는 판검사의 법 왜곡 및 사실관계 조작 등을 처벌하는 법 왜곡죄 신설법, 고위공직자범죄수사처의 수사 범위를 넓히는 내용의 공수처법 개정안 등도 안건조정위에 회부했다.



송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



