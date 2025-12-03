시사 전체기사

[단독] 추경호 영장 판사 “2분 통화로 내란 공모 가능한가”

입력:2025-12-03 18:45
법원 “혐의·법리 다툼 여지” 영장 기각
영장 재청구 없이 불구속기소 방침

12·3 비상계엄 당시 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는 국민의힘 추경호 의원이 3일 구속영장이 기각돼 경기도 의왕 서울구치소를 나서고 있다. 연합뉴스

법원이 추경호 국민의힘 의원의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에서 내란 특검 측에 “2분 동안의 전화 통화로 내란 공모가 가능한가”라는 취지로 질문한 것으로 파악됐다. 추 의원에 대한 구속영장 기각에는 윤석열 전 대통령과 추 의원 간 2분 통화를 공모 정황으로 단정하기 어렵다는 판단이 결정적 영향을 미친 것으로 보인다.

이정재 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 3일 내란중요임무종사 혐의를 받는 추 의원의 영장을 기각하며 “혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다”고 밝혔다. 특검은 지난해 12월 3일 비상계엄이 선포된 당일 밤 이뤄진 윤 전 대통령과 추 의원의 2분간 통화를 범행 공모의 핵심 정황으로 제시했는데, 법원이 이에 대해 의문을 표시한 것이다.

추 의원과 특검 측은 전날 윤 전 대통령과 추 의원의 ‘사전 공모’ 여부를 놓고 날카롭게 충돌했다. 추 의원 측은 특검이 구속영장청구서에서 윤 전 대통령과 추 의원의 정치적 유대 관계를 강조하며 계엄을 사전 공모한 것처럼 기술했다고 공세를 폈다. 정작 특검 수사에서 이를 입증할 결정적 증거는 나오지 않았다는 게 추 의원 측 주장이었다. 특검 측은 “사전 공모 했다는 게 아니다”며 “추 의원과 윤 전 대통령이 깊은 정치적 인식을 공유했다는 취지”라고 반박했다.

양측 변론을 모두 들은 이 부장판사는 특검 측에 ‘사전 논의가 없었다면 2분 만에 통화로 내란 공모를 할 수 있느냐’는 취지의 질문을 한 것으로 전해졌다. 계엄 선포 50분쯤 뒤인 밤 11시22분 이뤄진 2분간 통화로 불법 계엄을 ‘사후 공모’했다고 볼 수 있느냐는 지적이었다.

추 의원과 원내대표실에 함께 있었으나 계엄 해제 표결을 했던 김용태 국민의힘 의원 사례도 영장 기각에 영향을 미친 요인으로 분석됐다. 추 의원 측은 “표결 방해 행위가 없었다는 반례”라고 주장했다.

특검은 “법원의 결정을 존중한다. 다만 수긍할 수는 없다”고 밝혔다. 특검은 오는 14일 수사가 종료되는 만큼 추 의원에 대한 구속영장 재청구 없이 불구속 기소할 방침이다.

이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr

구자창 기자
정치부
구자창 기자
1216
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
