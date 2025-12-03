“중국산 보조배터리 4개 제품… 과충전하면 발화·폭발 위험”
소비자원, 사업자에 시정 권고
국내 시중에 유통 중인 중국산 리튬 이온 보조배터리 중 일부 제품이 과충선 시 화재와 폭발 위험이 있는 것으로 조사됐다.
한국소비자원은 온라인 플랫폼에 자주 노출되는 리튬 이온 보조배터리 12개 제품을 대상으로 조사한 결과 이중 4개가 배터리 한계를 초과해 충전할 때 보호회로 부품이 손상된 것으로 나타났다고 밝혔다. 4개 제품은 로랜텍의 ‘대용량 콰트로 4포트 LCD 잔량표시 고속충전 보조배터리’(BPR-02), 리큐엠의 ‘20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리’(QP2000C1), 명성의 ‘22.5W 고속충전 보조배터리’(VA-122), 디엘티테크코리아·아이콘스의 ‘CS 도킹형 보조배터리 클로버 춘식이(TYPE C)’(CSPB-002C)로 모두 중국에서 제조된 것들이다. 보호회로는 과충전, 고온 등의 상황에서 배터리를 보호하는 장치로 손상되면 발화하거나 폭발할 위험이 커진다.
소비자원은 과충전 안전기준에 미달한 제품을 수입·판매한 사업자에게 시정을 권고했다고 밝혔다. 이어 로랜텍·아이콘스는 해당 제품 판매를 중단하고 소비자 요청 시 교환·환불할 계획이라고 밝혔지만, 리큐엠·명성은 회신이 없었다고 설명했다.
보조배터리 이용 경험이 있는 소비자 462명을 대상으로 한 설문조사에서는 응답자의 57.6%가 보조배터리마다 사양에 맞는 정격 충전기가 있다는 사실을 모르고 있다고 답했다. 보조배터리는 정격 입력과 충전기 출력이 일치해야 안정적인 전원을 공급받을 수 있다.
소비자원은 보조배터리 충전 시 제품 설명서에 안내된 정격 충전기를 사용하고 충전 완료 후 신속하게 전원을 분리해야 한다고 강조했다. 또 충전 시 가연성 소재를 가까이 두지 않아야 한다고 당부했다.
