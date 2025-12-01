특검 “한학자, 헌금 횡령해 정교유착” 한측 “윤영호 독단 행위” 혐의 부인

“신도 대출금으로 개인 보석 구매”

“윤영호, 펜스-尹 만남 주선” 증언도



특검이 1일 정교유착 혐의로 기소된 한학자(사진) 통일교 총재의 첫 공판에서 “(한 총재가) 정치권력을 사유화하고자 국교농단 범죄를 저질렀다”고 밝혔다. 한 총재 측은 모든 혐의를 부인했다.



특검은 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재, 전 통일교 비서실장 정모씨, 윤영호 전 통일교 세계본부장 등의 첫 공판에서 공소사실을 설명하며 이같이 강조했다. 특검은 “본 사건의 모든 불법 자금 집행은 한 총재 승인 없이 움직일 수 없다”고 강조했다.



한 총재는 윤 전 본부장 등과 공모해 횡령한 교단 자금으로 김건희 여사에게 샤넬백 2개, 6000만원 상당의 그라프 목걸이를 전달하며 청탁한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 권성동 국민의힘 의원에게 현금 1억원을 제공하고 선교 지원비 1억4400만원을 국민의힘 시도당에 쪼개기 후원했다는 혐의도 적용됐다.



한 총재가 개인 보석 구매에 사용한 돈, 해외 정치인에게 지원한 선거자금 등을 합하면 횡령액은 모두 20억원에 달한다는 게 특검 측 계산이다. 특검은 “신도들이 어려운 형편에 대출을 받아 헌금한 것을 (한 총재가) 자신의 보석 구매 대금이나 유착에 사용한 사실이 확인됐다”며 “죄질이 매우 불량하다”고 지적했다.



한 총재와 정씨는 혐의를 부인했다. 대부분의 범죄는 윤 전 본부장이 개인적 야심을 갖고 독단적으로 저질렀다는 취지였다. 한 총재 측은 미국 라스베이거스 원정도박 의혹에 대해 “일시적 오락에 불과했다”고 주장했다.



윤 전 본부장 측은 특검이 제시한 증거가 위법하게 수집됐다며 무죄를 주장했다.



한 총재의 보석 심문에서 변호인단은 한 총재의 실명 위험 등을 거론하며 불구속 재판을 주장했다.



증인으로 출석한 전 통일교 세계본부 직원 A씨는 윤 전 본부장이 2022년 2월 마이크 펜스 전 미국 부통령과 윤석열 전 대통령의 만남을 주선했다고 증언했다. A씨는 “펜스 측이 ‘윤석열만 만나는 것은 부적절하다. 민주당 후보도 만나야 한다’고 했지만 결과적으로 윤석열만 만나게 됐다”고 말했다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



