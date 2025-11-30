유력 용의자는 퇴사한 중국인… 이미 한국 떠났다

중국으로 출국… 경찰, 추적 중

늑장 대응에 집단 소송 움직임도

“쿠팡에 피해 배상 책임 요구할 것”

쿠팡 가입자 약 3370만명의 개인정보 유출 사실이 지난 29일 공개되며 논란이 일고 있다. 서울시내 한 차고지에 쿠팡 배송 차량들이 주차돼 있다. 연합뉴스

경찰이 쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사고 관련 용의자 추적에 나섰다. 경찰은 중국 국적의 전직 쿠팡 직원이 연루된 것으로 보고 수사를 진행 중이다.



30일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 최근 고소인 조사를 통해 쿠팡으로부터 서버 기록 등 이번 사건과 관련한 자료를 임의제출받아 유출 경위 분석에 들어갔다. 앞서 쿠팡은 지난 25일 정보통신망법상 정보통신망 침입 혐의로 ‘성명불상자’에 대한 고소장을 경찰에 제출했다.



유출 사고 규모가 커진 데 대한 수사도 불가피해 보인다. 쿠팡은 지난 18일 약 4500개 계정의 이름, 주소, 이메일 등 정보가 유출됐다고 규제 당국에 신고했다. 이후 후속 조사 과정에서 유출 계정 수가 3370만개로 늘어났다.



경찰은 유력 용의자로 지목되는 중국 국적의 전직 쿠팡 직원 A씨 행적을 확인한다는 방침이다. A씨는 이미 퇴사 처리된 상태로, 중국으로 출국한 것으로 알려졌다.



집단 소송 움직임도 본격화됐다. SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 피해자 모임이 우후죽순 늘어나고 있다. 4000명 이상이 가입한 한 단체 소송 카페는 이날 집단 소송 준비를 위한 사전 의향 조사를 진행했다. 해당 카페 개설자는 “일정 인원이 모이면 정식으로 소송 절차에 들어가 쿠팡 측에 피해 배상 책임을 요구하겠다”고 밝혔다. 해당 공지글이 올라간 지 하루도 채 되지 않아 소송 참여 의사를 밝힌 게시글은 2600개를 넘어섰다.



윤석열 전 대통령 부부를 상대로 비상계엄에 대한 정신적 손해 위자료 청구 소송을 진행했던 김경호 법률사무소 호인 변호사는 자신의 SNS에 집단 손배소 계획을 알리기도 했다. 그가 공개한 소장 초안에는 쿠팡이 원고들에게 10만원의 위자료와 지연손해금을 지급해야 한다는 내용이 포함됐다.



임송수 기자 songsta@kmib.co.kr



