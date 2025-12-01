시사 전체기사

KB금융, 제7회 KB테크포럼 ‘PLAY with AI’ 개최

입력:2025-12-01 01:26
KB금융그룹이 지난 28일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 디지털·인공지능(AI) 기술을 논의하는 ‘제7회 KB테크포럼 PLAY with AI’(사진)를 개최했다고 30일 밝혔다.

포럼에는 양종희 KB금융그룹회장을 비롯해 이창원 KB금융지주 디지털·IT부문장, 전 계열사 대표가 참석했다. KB테크포럼은 디지털 금융 경쟁력을 강화하고 창의적인 기술 생태계를 조성하기 위해 지난 2021년부터 매년 개최해온 그룹 최대 기술 공유 행사다.

이날 포럼에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 전 계열사 테크·AI·디지털 부문 임직원과 주요 파트너스 직원 200여명이 참석해 최신 기술 트렌드와 노하우를 공유했다. 양 회장은 “우리 개발자들도 ‘도전적인 자세’와 ‘문제 해결자’로서 AI와 함께 미래를 준비해야 한다”고 당부했다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

