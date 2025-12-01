KB금융, 제7회 KB테크포럼 ‘PLAY with AI’ 개최
KB금융그룹이 지난 28일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 디지털·인공지능(AI) 기술을 논의하는 ‘제7회 KB테크포럼 PLAY with AI’(사진)를 개최했다고 30일 밝혔다.
포럼에는 양종희 KB금융그룹회장을 비롯해 이창원 KB금융지주 디지털·IT부문장, 전 계열사 대표가 참석했다. KB테크포럼은 디지털 금융 경쟁력을 강화하고 창의적인 기술 생태계를 조성하기 위해 지난 2021년부터 매년 개최해온 그룹 최대 기술 공유 행사다.
이날 포럼에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 전 계열사 테크·AI·디지털 부문 임직원과 주요 파트너스 직원 200여명이 참석해 최신 기술 트렌드와 노하우를 공유했다. 양 회장은 “우리 개발자들도 ‘도전적인 자세’와 ‘문제 해결자’로서 AI와 함께 미래를 준비해야 한다”고 당부했다.
