시사 전체기사

‘셰익스피어 인 러브’ 등 작품… 영국 극작가 스토파드 별세

입력:2025-12-01 01:25
공유하기
글자 크기 조정

영화 ‘셰익스피어 인 러브’(1998)로 아카데미 각본상을 받은 영국 극작가 톰 스토파드(사진)가 88세를 일기로 별세했다.

스토파드의 소속사 유나이티드 에이전츠는 지난 29일(현지시간) 스토파드가 영국 도싯 자택에서 숨을 거둔 사실을 전하며 “그는 그가 남긴 작품들과 천재성, 인간애, 재치, 불손함, 정신의 관대함, 그리고 영어에 대한 깊은 사랑으로 기억될 것”이라고 밝혔다.

1937년 체코슬로바키아의 유대인 가정에서 태어난 스토파드는 영국으로 이주한 뒤 17세에 학교를 자퇴하고 기자로 사회생활을 시작했다. 1966년 발표한 ‘로젠크란츠와 길덴스턴은 죽었다’로 세계적 주목을 받은 그는 이후 60여년간 연극·영화·라디오를 넘나들며 독창적인 작품 세계를 구축했다. 토니상을 여러 차례 수상했고 1997년에는 기사 작위를 받았다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
414
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대학 구내식당서 5000원 ‘위조 식권’…“범인 특정 안 돼”
IP카메라 12만대 해킹…성 착취물 사이트에 팔렸다
훔친 차로 시내 질주…경찰, 추격 끝에 중학생 검거
[작은영웅] 가스통 터질라 조마조마한데…불꽃 튀는 전신주를 보고 달려온 사람 (영상)
“일본 안 가”…‘예약 50% 급증’ 겨울에 뜨는 ‘이 나라’
민생회복 소비쿠폰 내일 마감…미사용 잔액 947억원
역주행하다 람보르기니 ‘꽝’…20대 동승자 사망
“독립투쟁 기억할 것”…李대통령 이하전 지사 생일 축전
국민일보 신문구독