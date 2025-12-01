라슬로 먼저 주목한 작은 출판사… “저의 몽상가적 기질 덕분”

[창·작·가] 알마출판사 안지미 대표

지난 14일 서울 마포구 알마출판사 사무실에서 안지미 대표가 올해 노벨문학상 수상작가 크러스너호르커이 라슬로의 ‘사탄 탱고’를 들고 포즈를 취하고 있다. 안 대표는 라슬로의 노벨 문학상 수상은 “큰 기쁨이자 행운이었다”면서 “축제 같은 시간은 잠시 머물다 떠나갔고 이제 현실만 남았다”고 말했다. 김지훈 기자

예술의 향기가 넘치던 어린 시절



종이와 종이 위에 새겨지는 활자가 좋았다



그에게 노벨 문학상이란



책을 만든다는 것은

