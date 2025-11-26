출범 10년 ‘LG 채널’ 새단장… 새 로고 공개 글로벌 성장 속도
LG전자가 독자적으로 개발한 스마트TV 플랫폼 ‘웹OS(webOS)’의 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스인 ‘LG 채널’을 새단장한다. 서비스 출범 10주년을 맞아 새로운 로고를 선보이며 글로벌 성장을 가속화한다는 계획이다.
LG전자는 이달 말부터 LG채널을 서비스하는 33개국에 LG채널의 새로운 로고와 고객 친화적인 신기능을 선보인다고 25일 밝혔다. LG채널 서비스 개시 10년 만에 새롭게 공개되는 로고는 LG채널의 ‘C’와 ‘H’를 겹친 모양이다. LG채널을 통해 제공되는 다양한 콘텐츠와 시청자가 만나는 즐거운 순간을 표현한 디자인이다.
LG채널 서비스의 다양한 기능도 업그레이드된다. 우선 시청자가 편리하게 자신의 콘텐츠 취향을 탐색할 수 있도록 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 기능을 강화한다. 홈 화면에서 AI 알고리즘을 통해 고객의 시청 이력과 취향을 반영한 콘텐츠를 추천한다. 리모콘에서 ‘OK’ 버튼을 누르면 콘텐츠를 시청하는 도중에도 채널 정보와 TV 채널 가이드, 선호·인기 채널 목록을 확인할 수 있다.
조병하 webOS플랫폼사업센터장 전무는 “고객 친화적으로 진화한 새로운 서비스로 글로벌 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 시장 리더십을 강화하겠다”고 말했다.
