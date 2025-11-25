법원행정처, 김용현 변호인 고발 “재판방해 사법권 부정, 선처없다”

법정모욕 등으로 이례적 직접 고발

서울중앙지법은 변협에 징계 요청

이하상·권우현 변호사. 연합뉴스·연합뉴스TV 캡처

천대엽 법원행정처장(대법관)이 25일 김용현 전 국방부 장관 측 변호인인 이하상·권우현 변호사를 법정모욕과 명예훼손 등 혐의로 경찰에 고발했다. 한덕수 전 국무총리 사건 재판장을 겨냥한 이들의 발언과 행동이 도를 넘었다고 판단, 이례적으로 직접 칼을 빼든 것이다.



법원행정처는 이날 두 변호사를 서울 서초경찰서에 고발했다고 밝혔다. 법원행정처는 입장문을 통해 “(두 변호사는) 표현의 자유의 한계를 넘어 모욕 또는 소동 행위로 법원의 재판을 방해했다”며 “개별 사건을 담당하고 있는 재판장에 대하여 무분별한 인신공격을 하는 행위는 재판과 법관의 독립을 해하고, 재판 제도에 대한 신뢰를 떨어뜨려 법치주의를 훼손한다”고 지적했다. 그러면서 “이러한 행위에 대하여는 선처 없는 단호하고 엄정한 제재가 반드시 필요하다”고 강조했다.



앞서 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 지난 19일 법정 내 소란을 이유로 두 변호사에 대한 감치 재판을 열고 감치 15일을 선고했다. 이들은 당시 한 전 총리의 내란우두머리 방조 혐의 사건에 증인으로 출석한 김 전 장관 곁에 앉게 해달라며 ‘신뢰 관계인 동석’을 신청했다. 재판부가 불허하자 두 변호사는 직권남용이라며 반발하다 퇴정당했다.



이들은 이후 감치 재판 과정에서 인적사항 확인을 거부했고, 서울구치소는 이에 대한 보완을 요청했다. 재판부는 “추가 확인 방법이 없다”며 당일 밤 이들을 석방했다.



두 변호사는 석방된 이후 유튜브 방송에서 이 재판장을 향해 “뭣도 아닌 XX” “반드시 대가를 치러야 한다”며 거친 발언을 쏟아냈다. 비공개 감치 재판에서도 모욕성 발언을 한 것으로 전해졌다.



법원행정처는 “이는 법조인으로서의 품위와 책임을 저버린 행위일 뿐 아니라, 사법권과 사법질서 전체에 대한 중대한 부정행위”라며 “필요한 조치를 단호히 추진하겠다”고 밝혔다. 지난 21일 법적 조치를 시사했던 서울중앙지법은 이날 대한변호사협회·서울지방변호사회에 심리 방해에 따른 감치 선고와 재판장에 대한 유튜브 방송상 인신공격성 발언 등 사유로 두 변호사에 대한 징계를 요청했다.



