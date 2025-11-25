다카이치도 트럼프와 통화… 日언론 “대만 문제 논의한 듯”
중·일, 대만 인근 日미사일 놓고 충돌
도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 25일 전화 통화를 갖고 인도·태평양 지역 정세를 논의했다. 일본 언론에서는 중·일 관계가 악화하는 가운데 미·일 정상이 대만 문제와 관련한 대화를 나눴을 것이라는 관측이 나왔다.
다카이치 총리는 이날 총리관저에서 취재진과 만나 “트럼프 대통령 요청으로 통화했다”며 “일·미동맹 강화와 인도·태평양 지역이 직면한 정세, 여러 과제에 대해 폭넓게 의견을 교환했다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령으로부터 전날 미·중 정상 간 통화를 포함해 최근 미·중 관계와 관련된 설명도 들었다고 전했다. 이어 “일·미 간 긴밀한 연계를 확인했다”며 “트럼프 대통령이 (내게) 매우 친한 친구라며 언제든 전화를 걸어 달라고 했다”고 말했다.
다카이치는 자신의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 촉발된 중·일 갈등에 대해 트럼프와 논의했는지는 명확히 밝히지 않았다. 그는 “통화 내용은 외교상 대화이므로 상세한 언급을 자제하겠다”고 했다. 아사히신문은 “양국 정상이 대만 문제 등을 놓고 의견을 주고받은 것으로 보인다”고 전했다.
트럼프는 지난 7일 다카이치 발언으로 중·일 갈등이 촉발된 뒤 이번 사안에 대해 공개적으로 입장을 표명하지 않고 있다. 전날 시진핑 중국 국가주석과의 통화 후 트루스소셜에 올린 글에서도 대만 및 중·일 갈등에 대해선 언급하지 않았다.
중국은 일본의 대만 인근 미사일 배치 계획에도 반발하고 있다. 앞서 고이즈미 신지로 일본 방위상은 지난 22~23일 오키나와현 이시가키섬과 요나구니섬을 시찰하고 중거리미사일 배치 계획을 밝혔다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 “일본이 중국 대만 주변 서남제도에 공격형 무기를 배치하면서 지역 긴장을 조성하는 건 대만 관련 잘못된 발언과 연계할 때 극도로 위험하다”고 지적했다. 고이즈미 방위상은 요나구니섬에 배치될 미사일 부대에 대해 “일본을 침공하는 항공기와 미사일에 대응하기 위한 방어 장비”라고 반박했다.
일본은 중국의 국제사회 여론전에 대해서도 맞대응에 나섰다. 앞서 푸충 주유엔 중국대표부 대사는 지난 21일 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 “일본이 대만 문제에 군사적으로 개입하려는 야심을 처음 드러냈다”고 비판했다. 야마자키 가즈유키 주유엔 일본대사는 구테흐스 사무총장에게 보낸 반박 서한에서 “일본 방위의 기본 방침은 중국 주장과 전혀 다른 수동적 방위 전략”이라고 주장했다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사