LG화학, 전고체배터리 상용화 바짝
전해질 균일 제어 기술 개발
신학철 “상용화 핵심 과제 해결”
LG화학이 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리의 성능을 대폭 향상하는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.
LG화학 차세대소재연구소와 송태섭 한양대 에너지공학과 교수 연구팀은 최근 전고체 배터리의 핵심 소재인 고체 전해질의 입자 크기를 균일하게 제어하는 기술을 개발했다. 관련 연구 결과는 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈’에 게재됐다.
이번 연구는 전고체 배터리 상용화 가능성을 한층 높인 성과로 평가된다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온배터리의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용해 안전성과 에너지 효율을 높였다. 다만 고체 전해질의 입자 크기가 균일하지 않으면 전지 내에 빈틈이 생겨 성능이 떨어지는 문제가 있는데, 이 문제를 해결하기 위해 LG화학·한양대 연구팀은 전해질 입자 생산공정에 ‘스프레이 재결정화’ 기술을 적용했다. 스프레이 재결정화 기술은 전해질 용액을 미세한 방울로 분사한 뒤 용매가 증발하면서 균일한 구형의 입자를 생산하는 방식이다. 이를 통해 고체 전해질의 입자 크기가 균일하지 않은 문제점을 효과적으로 개선할 수 있다고 LG화학은 설명했다.
LG화학은 이 기술을 기반으로 고체 전해질 개발 속도를 높여 전고체 배터리 상용화에 속도를 높인다는 계획이다. 신학철 LG화학 부회장은 “전고체 배터리 상용화의 핵심 과제를 해결한 의미 있는 성과”라며 “차세대 배터리 기술 경쟁력을 강화해 글로벌 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
