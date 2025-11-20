“日 수산물 수입 중지”… 중·일갈등 악화일로

다카이치 日총리 ‘대만 발언’ 후폭풍

중, 여행 자제 ‘한일령’ 이어 추가 보복

자위권 언급 철회 압박… 일본은 거부

19일 중국 베이징의 한 일식당 앞에 진열된 해산물을 한 남성이 살펴보고 있다. 중국 정부는 이날 일본산 수산물 수입을 다시 막는 보복 조치를 단행하며 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 발언 철회를 거듭 촉구했다. 로이터연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 자위권 행사’ 발언을 연일 비난하고 있는 중국이 일본산 수산물 수입을 중단하겠다고 일본에 통보했다. 일본 여행·유학 자제 권고와 영화 상영 연기 등 ‘한일령’(限日令·일본 제한 조치)에 이어 추가 보복에 나선 것이다. 다카이치 총리 발언으로 촉발된 양국 갈등 국면이 좀처럼 출구를 찾지 못하고 격화되는 모습이다.



교도통신에 따르면 중국 정부는 19일 오전 정식 외교 경로로 일본산 수산물 수입 중지를 통보했다. 앞서 중국은 일본이 2023년 8월 후쿠시마 원전 오염수를 방류하자 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다. 중국은 지난 5일 홋카이도 냉동 가리비 6t을 수입하면서 2년여 만에 일본산 수산물 수입을 재개했다. 하지만 양국 관계가 악화된 가운데 약 보름 만에 다시 수입 중단 카드를 꺼낸 것이다.



마오닝 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 “일본이 수산물 품질 안전 보장을 위해 약속한 기술적 자료를 제공하지 못하고 있다”고 지적했다. 이어 “다카이치 총리 발언에 중국 민중이 공분하고 있다. 일본산 수산물이 수출돼도 시장이 없을 것”이라고 강조했다. 중국은 일본산 소고기 수입 재개를 위해 진행돼온 양국 간 협의도 중단했다고 교도통신은 전했다. 중국은 일본에서 광우병이 발생한 2001년부터 일본산 소고기를 수입하지 않고 있다.



중·일 갈등은 악화일로로 치닫고 있다. 다카이치 총리는 지난 7일 국회에서 대만 유사시에 대한 질의에 “(중국이) 전함을 사용해 무력행사를 한다면 존립위기 사태가 될 수 있다”고 말했다. 현직 일본 총리가 대만 유사시 자위권 행사 가능성을 언급한 건 처음이다. 이에 쉐젠 주오사카 중국 총영사는 8일 엑스에 “그 더러운 목을 벨 수밖에 없다”는 극언을 올렸다. 중국은 다카이치 총리의 발언을 철회할 것을 강하게 요구하고 있다. 일본은 총리 발언은 최악의 상황을 가정한 것이고 정부의 기존 입장에 변함이 없다며 철회를 거부하고 있다. 일본이 자위권 행사 여지를 스스로 축소하는 결과가 될 수 있어 발언 철회는 어려울 것이라는 분석도 나온다.



지난 18일 중국 외교부 당국자가 주머니에 손을 넣고 일본 외무성 당국자를 내려다보는 영상을 중국 매체가 보도해 ‘굴욕외교’ 논란이 일기도 했다. 일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관은 “중국 미디어 보도에 하나하나 코멘트하는 것은 삼가겠다”며 “적절히 사전 조율되지 않은 점은 중국 측에 의견을 전달했다”고 말했다. 그는 “다양한 대화를 하는 데 대해 일본은 문을 열고 있다”고 밝혔다.



나성원 기자 naa@kmib.co.kr



