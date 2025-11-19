‘쿠팡 논란’ 서영교 “악의적 공작”… 김병기로 확전하나

김 참모 폰에“쿠팡 상무와 오찬”

서 “작성자와 보도 언론사 고소”

지난 원대 경선서 맞붙었던 사이

서영교 더불어민주당 의원이 19일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회 회의 도중 나와 전날 불거진 '쿠팡 오찬 회동' 논란에 대해 입장을 밝히고 있다. 이병주 기자

서영교 더불어민주당 의원이 논란이 된 ‘쿠팡 상무와의 오찬 회동’ 텔레그램 메시지 작성자와 관련 보도를 한 언론사를 고소하겠다고 밝혔다. 해당 메시지는 김병기 원내대표 핵심 참모 휴대전화에서 포착돼 향후 서 의원과 김 원내대표 간 갈등으로 비화될 가능성도 배제할 수 없다. 메시지 최초 작성자는 불분명하다.



서 의원은 19일 국회에서 기자회견을 열고 해당 메시지와 언론 보도를 ‘정치 공작’으로 규정했다. 서 의원은 “검사들의 문제를 밝혀내고 있는 저에게 공작이 들어왔다”며 “이런 문자를 돌린 작자를 끝까지 추적해서 처벌할 것”이라고 말했다. 직능단체인 대한변호사협회 회장을 만난 통상적인 자리를 부적절한 자리인 것처럼 호도했다는 게 서 의원 주장이다.



논란이 된 메시지는 전날 국회 운영위원회 도중 김 원내대표의 핵심 참모 휴대전화에서 나왔다. 서 의원과 대한변협 회장의 오찬 회동에 상설특검 대상인 쿠팡의 상무도 포함됐다는 내용과 함께 ‘부적절’하다는 설명이 적혀 있었다.



쿠팡 상무로 지목된 A변호사는 대한변협 정무이사를 겸직하고 있었다. 과거 김 원내대표의 의원실 보좌관을 지낸 이력도 있다. 김 원내대표 측은 논란이 예상되는 사안에 사전 대응하기 위해 해당 정보를 공유했다는 입장이다.



서 의원은 “변협 회장을 수행한 사람일 뿐”이라며 “변협을 만났을 뿐 쿠팡은 만난 적 없다”고 주장했다. 지난달 쿠팡에 입사한 A변호사는 상설특검 추천 과정에서 이해충돌 소지도 제기됐었다. A변호사는 국민일보와의 통화에서 “회사로부터 사실상 해고를 통보받아서 퇴사 절차가 다 끝난 것으로 알고 있었다”며 “언뜻 보기에는 부적절해 보이지만 쿠팡과의 관련성은 결코 없다”고 강조했다. 쿠팡 측은 A변호사 최종 사표 수리가 회동 이후인 18일 저녁 이뤄졌다고 설명했다.



서 의원이 메시지 작성자에 대한 법적 대응을 예고하면서 김 원내대표와 서 의원 사이의 갈등이 커질 수 있다는 관측도 나온다. 해당 메시지가 김 원내대표의 핵심 참모 휴대전화에서 나온 만큼 수사가 시작된다면 해당 참모를 대상으로 한 수사가 불가피하기 때문이다.



서 의원과 김 원내대표는 지난 5월 원내대표 경선에서 맞붙었다. 지난 9월에는 서 의원이 제기한 조희대 대법원장의 이른바 ‘4인 회동설’이 논란이 되자 김 원내대표가 “(의혹을) 처음 거론하신 분들이 해명해야 할 것 같다”며 서 의원 책임을 언급했다. 서 의원은 당시 김 원내대표가 주도한 3대 특검법 개정안 합의를 공개 비판했다.



김판 기자 pan@kmib.co.kr



