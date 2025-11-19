‘쿠팡 논란’ 서영교 “악의적 공작”… 김병기로 확전하나
서영교 더불어민주당 의원이 논란이 된 ‘쿠팡 상무와의 오찬 회동’ 텔레그램 메시지 작성자와 관련 보도를 한 언론사를 고소하겠다고 밝혔다. 해당 메시지는 김병기 원내대표 핵심 참모 휴대전화에서 포착돼 향후 서 의원과 김 원내대표 간 갈등으로 비화될 가능성도 배제할 수 없다. 메시지 최초 작성자는 불분명하다.
서 의원은 19일 국회에서 기자회견을 열고 해당 메시지와 언론 보도를 ‘정치 공작’으로 규정했다. 서 의원은 “검사들의 문제를 밝혀내고 있는 저에게 공작이 들어왔다”며 “이런 문자를 돌린 작자를 끝까지 추적해서 처벌할 것”이라고 말했다. 직능단체인 대한변호사협회 회장을 만난 통상적인 자리를 부적절한 자리인 것처럼 호도했다는 게 서 의원 주장이다.
논란이 된 메시지는 전날 국회 운영위원회 도중 김 원내대표의 핵심 참모 휴대전화에서 나왔다. 서 의원과 대한변협 회장의 오찬 회동에 상설특검 대상인 쿠팡의 상무도 포함됐다는 내용과 함께 ‘부적절’하다는 설명이 적혀 있었다.
쿠팡 상무로 지목된 A변호사는 대한변협 정무이사를 겸직하고 있었다. 과거 김 원내대표의 의원실 보좌관을 지낸 이력도 있다. 김 원내대표 측은 논란이 예상되는 사안에 사전 대응하기 위해 해당 정보를 공유했다는 입장이다.
서 의원은 “변협 회장을 수행한 사람일 뿐”이라며 “변협을 만났을 뿐 쿠팡은 만난 적 없다”고 주장했다. 지난달 쿠팡에 입사한 A변호사는 상설특검 추천 과정에서 이해충돌 소지도 제기됐었다. A변호사는 국민일보와의 통화에서 “회사로부터 사실상 해고를 통보받아서 퇴사 절차가 다 끝난 것으로 알고 있었다”며 “언뜻 보기에는 부적절해 보이지만 쿠팡과의 관련성은 결코 없다”고 강조했다. 쿠팡 측은 A변호사 최종 사표 수리가 회동 이후인 18일 저녁 이뤄졌다고 설명했다.
서 의원이 메시지 작성자에 대한 법적 대응을 예고하면서 김 원내대표와 서 의원 사이의 갈등이 커질 수 있다는 관측도 나온다. 해당 메시지가 김 원내대표의 핵심 참모 휴대전화에서 나온 만큼 수사가 시작된다면 해당 참모를 대상으로 한 수사가 불가피하기 때문이다.
서 의원과 김 원내대표는 지난 5월 원내대표 경선에서 맞붙었다. 지난 9월에는 서 의원이 제기한 조희대 대법원장의 이른바 ‘4인 회동설’이 논란이 되자 김 원내대표가 “(의혹을) 처음 거론하신 분들이 해명해야 할 것 같다”며 서 의원 책임을 언급했다. 서 의원은 당시 김 원내대표가 주도한 3대 특검법 개정안 합의를 공개 비판했다.
