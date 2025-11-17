시사 전체기사

대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다

입력:2025-11-17 23:57
수정:2025-11-17 23:58
공유하기
글자 크기 조정

김용 재판서 법정구속 면하자 행동
하루새 ‘몰수·추징 보전’ 모두 발급
법조계 “정권교체 대비 선제 대응”

연합뉴스

대장동 민간업자 남욱(사진) 변호사가 지난 2월부터 ‘재산 지키기’에 나선 정황이 포착됐다. 남 변호사는 당시 자신과 관련된 법원의 몰수·추징 보전 결정문을 하루 만에 모두 발급받은 것으로 파악됐다. 법조계에서는 남 변호사가 비상계엄 직후 정권교체 가능성이 커지면서 본격적인 재산 확보에 나선 것 아니냐는 분석이 나온다.

17일 국민일보 취재를 종합하면 남 변호사는 지난 2월 19일 하루 동안 자신의 재산 관련 몰수·추징보전청구 사건 결정문을 최소 4건 이상 직접 발급받은 것으로 확인됐다. 서울중앙지법 형사22부는 2023년 2월 16일과 8월 11일 남 변호사의 재산에 대한 검찰의 몰수·추징 보전 청구를 잇달아 인용했는데, 당시 나온 결정문을 각각 1년6개월~2년 만에 처음으로 받아간 것이다. 화천대유 대주주 김만배씨와 정영학 회계사, 정민용 변호사 등 다른 대장동 일당이 같은 기간 몰수·추징보전 결정문을 발급받은 기록은 없었다. 한 법조계 관계자는 “동결된 재산 현황 등을 파악해 향후 법적 절차를 준비하는 수순이었을 것”이라고 말했다.

특히 남 변호사가 움직인 시점을 두고 예사롭지 않다는 평가가 나온다. 남 변호사는 지난 2월 6일 서울고법 형사13부 심리로 열린 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금법 위반·특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 항소심에서 징역 8개월을 선고 받았으나 법정 구속은 피했다. 그로부터 2주쯤 뒤인 19일 남 변호사는 서울고법·서울중앙지법에 들러 몰수·추징보전 결정문 등 소송 서류들을 차례로 받아갔다.

남 변호사는 이어 4월 25일에는 묶여 있는 재산에 대한 추징보전을 해제해달라는 내용의 항고장을 서울중앙지법에 제출했다. 서울 강남구 청담동 소재 5층 건물 등이 해제 요구 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 서초동의 한 변호사는 “항고장 제출은 윤 전 대통령이 파면된 날(4월 4일)로부터 3주 지난 시점”이라며 “정권이 바뀔 가능성을 생각하면서 미래를 대비하려던 것 같다”고 말했다.

법조계에서는 남 변호사 행보를 계기로 대장동 일당의 재산 되찾기 시도가 본격화될 가능성이 있다는 전망이 나온다. 대장동 민간업자 사건을 심리한 서울중앙지법 형사22부는 지난달 31일 선고공판에서 남 변호사와 정 회계사 등에게 추징을 선고하지 않았다. 검찰이 항소를 포기하면서 남 변호사 등의 추징금은 ‘0원’으로 확정됐다. 남 변호사 측은 최근 서울중앙지검에 추징보전된 2070억원 중 본인 몫인 514억원 가량의 재산에 대해 “추징보전을 해제하지 않으면 국가배상 청구를 검토하겠다”는 의견서도 낸 것으로 알려졌다.

남 변호사가 최근 역삼역 인근 1239.5㎡ 면적의 토지를 매입 4년만에 500억원에 매물로 내놓은 사실도 드러났다. 남 변호사가 대표를 지낸 법인이 지난 2021년 4월 300억원에 매입했던 곳이다. 이 토지는 추징보전되지는 않았고, 구로세무서에 압류된 상태다. 남 변호사 측 대리인은 “추징보전과 관련해서는 말씀드릴 수 있는 게 아무것도 없다”고 밝혔다.

구자창 박장군 기자 critic@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
구자창 기자
정치부
구자창 기자
1206
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
영업점 대표, 숨진 쿠팡 기사 음주운전 의혹 제기… 경찰은 “음주 혐의점 없다”
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
주사 맞고 20분 만에 사망…간호조무사의 치명적 실수
하루 3개 한정판매…신라호텔 ‘50만원’ 케이크 출시
‘노래자랑 백댄서 논란’ 광주 북구청장 “심려끼쳐 사과”
국민일보 신문구독