여자농구 첫 여성감독 대결, BNK 박정은이 웃었다
신한 최윤아 감독, 데뷔전서 쓴맛
2025~2026시즌 여자프로농구(WKBL)가 사상 첫 여성 사령탑 간 맞대결로 막을 올렸다. 디펜딩챔피언 부산 BNK의 박정은 감독은 최윤아 인천 신한은행 감독을 상대로 시즌 첫 승을 챙겼다.
박 감독이 이끄는 BNK는 16일 부산 사직실내체육관에서 열린 홈 개막전에서 신한은행을 65대 54로 제압했다. 김정은이 14득점 5리바운드로 개인 통산 최다 득점 기록을 세우며 팀 승리에 앞장섰다. 김소니아(14점 6리바운드)와 안혜지(10점 5어시스트), 박혜진(7점 11리바운드)도 힘을 보탰다.
이날 경기는 WKBL 출범 이후 처음으로 펼쳐진 여성 감독간 맞대결이다. 지난 시즌 BNK의 창단 첫 우승을 이끈 박 감독과 지난 3월 WKBL 역대 네 번째 여성 감독으로 부임한 최 감독이 맞붙었다. 선수 시절 신한은행 ‘레전드 가드’로 이름을 날린 최 감독은 “잃을 것이 없다”는 각오로 데뷔전에 나섰지만 패배의 쓴맛을 봤다.
경기 초반 분위기는 신한은행 쪽으로 기울었다. 지난해 신인상 수상자인 홍유순이 1쿼터에만 6점을 책임졌다. 1쿼터 종료 직전 새 주장 신지현의 2점슛이 터지며 11-15로 앞섰다. 하지만 2쿼터 들어 BNK의 외곽포가 살아나면서 경기가 뒤집혔다. 김정은과 김소니아가 연이어 3점슛을 꽂으며 승부의 균형을 맞췄다. BNK는 2쿼터에만 10점을 몰아친 김정은을 앞세워 전반을 32-27로 마무리했다.
3쿼터 들어서 BNK는 더 멀리 달아났다. 박혜진의 3점포와 김소니아의 점퍼로 연속 득점하며 격차를 두 자릿수로 벌렸다. 3쿼터를 52-38로 마무리한 BNK는 4쿼터에서도 리드를 이어갔다. 신한은행은 신이슬과 홍유순을 앞세워 추격에 나섰지만 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.
박 감독은 경기가 끝난 뒤 “선수들이 부담감을 느끼는 게 보여 긴장했는데 조금씩 풀어지면서 우리만의 모습이 나온 것 같다”고 밝혔다. 최 감독은 “김정은에게 너무 쉽게 슛을 허용하면서 흐름이 꺾인 것 같다”고 돌아봤다. 이날 신한은행은 신이슬(17점)과 홍유순(14점)이 총 31점을 합작했지만 패배를 면치 못했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사