‘상금 퀸’ 홍정민, 위믹스 상금 3억원 추가
“내년에는 대상 도전” 각오 밝혀
올 시즌 ‘상금 퀸’ 홍정민(23·CJ)이 한국여자프로골프(KLPGA) 이벤트 대회 ‘위믹스 챔피언십’(총상금 10억원)에서 우승했다. 정규 시즌 쌓아둔 상금 13억 4000여만원에 이번 대회 상금 3억원까지 더하며 최고의 한 해를 마무리했다.
홍정민은 16일 경북 경주시 마우나오션 컨트리클럽(파71)에서 열린 최종 스트로크 플레이에서 버디 5개, 보기 1개로 4언더파 67타를 기록했다.
이 대회는 올 시즌 KLPGA투어 성적을 기준으로 위믹스 포인트 상위 24명이 출전했다. 첫날 매치플레이를 치러 승자 12명은 파이널 A그룹, 패자 12명은 파이널 B그룹으로 나뉘어 스트로크 플레이를 펼쳤다. 우승자는 A그룹에서 가장 낮은 타수를 기록한 선수가 가져가는 방식이다. B그룹은 순위 결정전으로 진행된다.
홍정민은 대회 첫날 1:1 매치플레이 경기에서 한진선(27·메디힐)을 꺾고 파이널 A그룹으로 최종 라운드에 출전했다. 황정민은 이날 보기는 1개로 줄이고 버디 5개를 솎아내 4타를 줄였다. 이다연(28)과 최은우(30·아마노코리아)가 공동 2위(2언더파 69타)로 대회를 마쳤다.
홍정민은 올해 KLPGA 투어에서 시즌 상금 13억4152만원을 획득해 처음으로 상금왕에 올랐다. 이번 우승 상금까지 보태면 올해 상금으로만 벌어들인 금액이 자그마치 16억4152만원이다. 시즌 상금왕이 이 대회에서 우승한 것은 2023년 이예원(22·메디힐)에 이어 역대 두 번째다.
홍정민은 우승 후 인터뷰에서 “너무 잘한 한 해였는데 마무리까지 잘해 기분이 좋다”며 “내년에는 올해 아쉬웠던 대상에 도전하고 싶다. 또 메이저대회 한국여자오픈 우승을 목표로 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.
데일리 베스트는 4언더파 67타를 기록한 박현경이 차지했다. 우승자와 별도로 이틀 합산 최소타를 친 선수에게 데일리 베스트 상금 2000만원이 지급된다. 홍정민과 동타를 이뤘지만, 카운트 백에서 앞섰다. 박현경은 이날 후반 보기 없이 버디 1개를 잡아내며 전날 매치플레이 패배의 아쉬움을 달랬다.
