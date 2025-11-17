‘고용세액 공제’ 4.6조 붓는데… 청년 일자리 8년째 ‘제자리’

인건비 대비 미미·중기 적용 안돼

지난해 실제 공제 비율 58% 그쳐

채용 직원 수만 늘리는 부작용도

16일 국가데이터처에 따르면 지난달 4년제 대학 졸업 이상 20·30대 중 반년 이상 취직하지 못한 ‘장기 실업자’는 3만5000명으로 지난해 9월(3만6000명) 이후 가장 많았다. 사진은 지난 12일 서울의 한 대학교에서 학생이 취업 게시판을 살펴보는 모습. 연합뉴스

정부가 일자리 창출을 명분으로 운영해온 ‘통합고용세액공제’가 고용 확대 효과를 내지 못한 채 관성적으로 유지되고 있다는 지적이 나온다. 특히 청년 고용지표는 제도 시행에도 8년째 제자리걸음을 하고 있다. 정부는 내년 세제개편안에서 이를 손질해 실효성을 높이겠다고 했지만 기업이 고용을 늘릴 유인은 여전히 부족하다는 분석이다.



통합고용세액공제는 고용을 늘리거나 유지한 기업에 법인세 등 세금을 감면해 고용 부담을 덜어주는 제도다. 모태가 된 고용증대세액공제가 2017년 도입된 뒤 2023년 중소기업 사회보험료·경력단절여성·육아휴직 복귀자·정규직 전환 세액공제 등을 통합하는 방식으로 개편됐다. 지난 7월 발표된 내년 세제개편안은 상시근로자 1명당 공제를 연간 최대 2400만원까지 늘리는 내용을 담고 있으며 이에 따라 조세지출은 전년보다 3253억원(7.5%) 증가한 4조6340억원으로 추산된다. 전체 조세지출 항목 가운데 두 번째로 크다.





그러나 그간 실적은 기대에 미치지 못했다. 16일 국세통계포털에 따르면 지난해 법인세 통합고용세액공제액은 2조2226억원으로 개편 이전인 2023년(2조2470억원·고용지원세액공제액 합산해 추산)보다 감소했다. 지난해 정부가 책정한 조세지출 규모가 3조8107억원이었다는 점을 고려하면 실제 공제 비율은 약 58%에 그쳤다.



고용 여건을 보여주는 핵심 지표인 청년 고용률도 개선세를 찾기 어렵다. 국가데이터처에 따르면 청년(15~29세) 고용률은 2017년 42.1%에서 지난해 46.1%로 올랐지만 최근엔 다시 하락세로 돌아섰다. 지난 12일 발표된 ‘10월 고용동향’에선 44.6%로 18개월 연속 뒷걸음질 쳤다.



이에 국회예산정책처는 ‘2026년도 조세지출예산서 분석’에서 통합고용세액공제에 대해 “기업의 상시근로자 수 증가에 긍정적 영향이 크지 않다”며 “경기 상황에 따라 탄력적·한시적으로 운영하고, 중장기적으로는 일몰 종료가 바람직하다”고 제언했다.



기업 현장의 평가도 크게 다르지 않다. 공제액이 인건비 대비 미미하고 기업 규모별로도 한계가 뚜렷하다는 목소리가 나온다. 홍기용 인천대 경영학부 교수는 “공제액이 사실상 ‘보조금’ 수준이라 기업이 세액공제를 받기 위해 고용을 늘리는 일은 거의 없다”며 “대기업은 고용보다 투자가 우선 과제여서 고용세액공제가 실질적 유인책이 되기 어렵고, 중소기업은 애초에 절반이 법인세를 내지 않아 공제를 적용받을 여지가 없다”고 말했다. 이어 “AI·자동화 확산으로 노동 투입 비중이 줄어드는 상황에서 산업 특성과 기술 변화 속도를 반영하지 않은 채 세제 규모를 확대하는 건 정책 효과를 떨어뜨릴 수 있다”고 덧붙였다.



취지와 달리 부작용이 적지 않다는 지적도 나온다. 김현철 세무사는 “지금은 근로자에게 지급되는 급여 수준과 무관하게 정액 공제 형태로 제도가 운용돼 양질의 고용창출 효과보다는 채용 직원 수만 늘리는 사례도 생긴다”며 “사업자에게 지속적인 도움이 될 수 있도록 개선이 필요하다”고 말했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



