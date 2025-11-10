KB·신한금융, 생산적·포용금융 동참… 5년간 각각 110조원 자금 투입키로
국민성장펀드에 10조씩 투입
5대 금융 모두 합하면 508조
KB금융그룹과 신한금융그룹이 정부의 생산적 금융과 포용금융 기조에 발맞춰 5년간 각각 110조원의 자금을 투입하기로 했다. 앞서 하나·우리·NH농협 등 나머지 5대 금융지주가 발표한 계획과 합하면 규모가 총 508조원에 이른다.
KB금융은 향후 5년간 생산적 금융에 93조원, 포용 금융에 17조원씩 총 110조원을 공급하겠다고 9일 밝혔다. KB금융 관계자는 “금융이 경제의 지속가능한 성장을 선도하는 본질적 역할을 할 수 있도록 정부 주도의 금융 대전환에 적극 동참하는 것”이라고 말했다.
우선 국민성장펀드에 10조원을 투입한다. 특히 펀드가 빠르게 성과를 내고 성공적으로 안착할 수 있도록 내년부터 2년 동안 연간 2조5000억원씩 5조원을 조기 투입해 초기 투자의 성과를 끌어올린다는 방침이다. 기업대출은 첨단전략산업 및 유망 성장기업을 중심으로 5년간 총 68조원을 공급한다. 포용금융 실천을 위해서는 서민·취약계층 대상 대출과 채무조정에 10조5000억원, 소상공인·자영업자 대출에 6조5000억원을 각각 배분한다.
신한금융도 5년간 생산적 금융에 93조~98조원, 포용금융에 12조~17조원씩 총 110조원을 투입하겠다고 이날 발표했다. 신한금융 관계자는 “향후 5년간 경제 상황과 산업 구조 변화 등을 고려해 금융 지원 규모를 탄력적으로 운영할 것”이라고 밝혔다.
신한금융 역시 국민성장펀드에 10조원을 투입해 첨단전략산업과 기후·에너지·콘텐츠 등 사업을 집중 지원한다. 동시에 부동산 분야를 제외한 유망한 중소·중견 기업을 대상으로 72조~75조원 규모의 대출을 공급해 생산적 금융에 동참할 방침이다. 포용금융 차원에서는 서민·소상공인 등 취약계층에 대한 중금리 대출 규모를 확대하고 개인사업자 대상 신용대출 갈아타기 서비스를 도입한다.
KB·신한을 포함한 5대 금융그룹이 금융 당국의 대전환 요구에 부응해 공급하기로 한 자금은 5년간 총 500조원을 넘어서게 됐다. 지난 9월 우리금융(80조원)을 필두로 하나금융(100조원), NH농협금융(108조원) 모두 공급 계획을 발표했다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
