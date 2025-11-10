尹정부땐 영남… 경제부처 1급 이번엔 호남 출신 약진

산업부 제외한 20명 중 11명 호남

정권따라 영·호남 편중인사 반복

“부친 고향이라도 빌려와야 할 판”

기타 지역 출신 인사철마다 소외

사진=김지훈 기자

정부가 최근 단행한 경제부처 1급 인사에서 호남 출신이 약진하면서 지역 편중 논란이 고개를 들고 있다. 윤석열정부가 영남 출신 인사를 중용했던 것과 크게 다르지 않다는 지적이다.



9일 관가에 따르면 기획재정부가 최근 1급 인사에서 승진·유임시킨 7명 중 3명이 호남 출신이다. 승진한 유수영 대변인과 박금철 세제실장(유임)이 전북 출신이고 최지영 국제경제관리관(유임)은 전남 출신이다. 다른 1급 승진자는 강기룡 차관보(제주), 강영규 재정관리관(서울), 황순관 기획조정실장(강원)이며, 유임된 유병서 예산실장은 서울 출신이다.



1급 인사에서 호남 출신 비중이 가장 컸던 건 농림축산식품부다. 승진한 4명 중 김정욱 농업혁신정책실장(전남), 박정훈 식량정책실장(전북), 최정록 농림축산검역본부장(전남) 등 3명이 호남 출신이다. 다른 승진자인 박순연 기획조정실장은 경북 출신이다.



해양수산부도 1급 승진자 3명 중 2명인 김재철 기획조정실장과 최현호 수산정책실장이 전남 출신이다. 다른 승진자인 서정호 해양정책실장(경기)과 전보 발령된 이시원 중앙해양안전심판원장(경북)까지 부처의 1급 4명 중 2명이 호남 출신으로 채워졌다.



지난달 1일 가장 먼저 1급 인사를 발표한 국세청도 4명의 1급 중 절반을 호남 출신으로 채웠다. 김재웅 서울지방청장과 강성팔 부산지방청장이 전남 출신이다. 다른 1급인 이성진 차장과 이승수 중부지방청장은 각각 부산과 서울 출신이다.



공정거래위원회가 첫 여성 1급으로 발탁한 이순미 신임 상임위원도 전남 출신이다.



다만 산업통상부는 최근 단행한 1급 인사 8명에서 호남 출신은 1명만 포함됐다. 기후환경에너지부와의 분리 등 정부 조직개편 과정에서 승진보다 순환 위주로 인사가 이뤄진 결과라는 평가다.



최근 단행된 경제부처 1급 인사 29명 가운데 호남 출신은 12명, 영남은 8명, 수도권은 6명, 기타 지역은 3명으로 집계된다. 산업부를 제외하면 20명 중 11명이 호남 출신이다.



정권에 따라 인사 무게추가 이동하는 일이 반복된다는 지적이 나온다. 윤석열정부가 처음 단행한 경제부처 1급 인사는 영남권 편중이 두드러졌다. 2022년 9월 기준 기재부·산업부·국토부·국세청 등에서 승진한 1급 9명 중 5명이 영남 출신이었다.



한 경제부처 관계자는 “이번 인사에선 출신지가 호남이면 확실히 유리했던 것 같다”며 “‘기타 지역’ 출신은 부친의 고향이라도 빌려와야 할 판”이라고 토로했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



