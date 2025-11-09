‘지역기업 특색·우수 상품 한자리에’… POST APEC 팝업스토어 개최
경북도, 8~9일 경주 대릉원서
전국 관광기업 지원센터 참여
경북도가 8~9일 경주 대릉원 봉황대 일원에서 ‘POST APEC 전국 관광기업지원센터 팝업스토어’를 개최했다. 지난 2022년 문화체육관광부 공모사업을 통해 설립한 경북관광기업 지원센터를 비롯, 전국 7개 관광기업 지원센터가 참여했다.
오프라인 시장 판로개척을 위해 전국 8개 시도 관광기업센터의 입주기업과 80여개 협력업체가 함께 모였다.
팝업스토어 공간은 경북 관광기업 등 각 도별 관광기업을 소개하고 각 지역 기업의 특색과 우수상품을 한자리에서 선보이는 자리로 꾸며졌다.
각 지역 센터는 경북의 ‘경북점빵’, 부산의 ‘부산슈퍼’, 인천의 ‘인천상회’, 전북의 ‘비빔밥’, 울산의 ‘고래상점’, 대전 세종의 ‘대세로 와유’, 경남의 ‘억수로’, 광주의 ‘무등창고’ 등 개성 있는 간판을 내걸고 관광 소비를 촉진했다.
또 홍보부스들이 설치돼 있는 행사장 중앙에 휴식을 즐길 수 있는 피크닉 존과 소형 이벤트 무대를 마련해 관광객들이 자연스럽게 머무르며 체험 프로그램에 참여할 수 있도록 했다. 이곳에서는 경북콘텐츠진흥원의 협조로 섭외한 지역 아티스트의 공연과 지자체별 각종 이벤트 및 시음 행사를 선보여 방문객의 눈길을 끌었다.
김병곤 경북도 문화관광체육국장은 “APEC 정상회의에 이어 열린 이번 팝업스토어가 지역 관광산업의 성장을 이끄는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
