‘광주 군공항 이전 TF’ 연내 첫 회의… 국가 주도로 난제 풀리나
대통령실 막바지 의견 조율 중
무안군에 줄 ‘인센티브’가 관건
RE100 국가산단 조성 등 관심
대통령실 주재 광주 민간·군공항 이전 TF(태스크포스)가 올해 안에 첫 회의를 열고 본격적인 논의에 나선다. 지자체간 갈등으로 얽히고 설켰던 공항 이전 문제가 국가 주도로 풀릴지 관심을 모으고 있다.
9일 광주광역시 등에 따르면 대통령실 주재 광주 민간·군공항 이전 TF가 실무협의 등을 통해 막바지 의견을 조율 중인 것으로 확인됐다. 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등 6개 기관이 참여하는 6자 TF 첫 회의는 이르면 이달 중 열릴 전망이다.
김용범 대통령실 정책실장은 지난 6일 국회 운영위 국정감사에서 “논의는 진전되고 있으며 (논의가) 조금 더 마무리되는 시점, 올해 안에 (6자 TF를 개최) 할 예정이다”고 밝혔다. 대통령실은 내부적으로 공항 이전 후보지인 무안군이 수용할만 한 인센티브를 마련하는 데 집중해온 것으로 알려졌다. 광주 민간·군공항 통합이전 사업의 성패가 사실상 이전 후보지인 무안군 설득에 달렸기 때문이다.
대통령실은 이를 위해 광주시가 제시한 지원 약속에 대한 실현 가능성을 따져보는 한편 RE100 국가산업단지 무안 조성 방안 등을 검토중인 것으로 전해졌다. RE100 국가산단 조성은 이재명 정부 핵심 국정과제 중 하나로, 내년 상반기부터 본격 추진될 전망이지만 아직 예정부지는 정해지지 않았다.
인센티브를 무안군이 받아들일 경우 공항 이전 논의는 어느 때보다 속도가 붙을 전망이다. 특히 6자 TF서 RE100 산단 조성 등 무안군이 줄곧 요구해온 획기적인 인센티브가 도출되면, 무안 지역 주민수용성도 가파르게 오를 전망이다.
관련 제반 조건들이 타결되면 민간·군공항 이전은 이전 후보지 주민투표와 공청회, 이전 부지 선정 등 행정절차를 거쳐 추진된다.
광주시 한 관계자는 “TF가 공식화되면서 20년 넘게 표류해온 공항 이전 문제가 변곡점을 맞았다”며 “국가 주도로 추진되고 있는 만큼 이른 시일 내에 성과가 날 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
지역 최대 숙원사업이자 난제로 꼽히는 광주 민간·군공항 통합이전은 지난 6월 25일 이재명 대통령이 광주에서 열린 광주·전남 타운홀 미팅에서 ‘국가 주도로 해결하겠다’고 선언하면서 급물살을 탔다. 당시 이 대통령은 “국가 단위에서 제가 책임을 지는 게 맞다고 생각한다. 그래서 정부에서 이걸 주관을 하도록 하겠다”며 대통령실 산하 TF 구성을 지시했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
