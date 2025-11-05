시사 전체기사

[단독] 박선원의 ‘이재명 구하기’에 뿔난 국힘 정보위

입력:2025-11-05 18:49
공유하기
글자 크기 조정

“국감서 李자도 안 나왔는데…”
“李와 대북송금 무관” 브리핑

국회 정보위원회 국민의힘 간사인 이성권(왼쪽) 의원과 더불어민주당 간사 박선원(가운데) 의원이 5일 국회 정보위 전체회의 전 설전을 벌이자 신성범 정보위원장이 만류하고 있다. 이병주 기자

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원이 국가정보원 국회 국정감사 브리핑에서 “국정원이 쌍방울그룹 대북송금과 이재명 대통령은 관련이 없다는 것을 시사했다”고 밝힌 것을 두고 국민의힘이 반발하고 있다. 한 국민의힘 관계자는 “국정원 답변에서 이 대통령의 이(李)자도 나오지 않았다”며 불쾌함을 숨기지 않았다.

5일 국회 정보위원회의 국군방첩사령부 비공개 국감 직전 국민의힘 간사인 이성권 의원과 박 의원은 고성으로 언쟁을 벌였다. 이 의원이 “일방적으로 그렇게 주장할 수 있느냐”고 따지자 박 의원은 “국정원법도 모르는 사람이 무슨 간사를 하느냐”며 맞받았다. 두 사람의 언쟁은 신성범 국회 정보위원장이 만류할 때까지 이어졌다.

국정원은 이재명정부 들어 민주당 요청에 따라 쌍방울 대북송금 사건 수사 관련 내부감찰을 지시했다. 수사 과정에서 국정원이 이 대통령에게 유리한 증거자료를 검찰에 제출하지 않았다는 의혹에서 시작됐다. 감찰 결과 미제출 자료에는 김성태 전 쌍방울 회장에게 수십억원 도박 채무가 있었다는 첩보, 쌍방울 자금의 북한 유입 여부가 불분명하다는 내용 등이 포함됐다. 이를 박 의원은 쌍방울그룹 대북송금 자체의 실체가 불분명해 이 대통령과 관련이 없다고 주장한 것이다.

국민의힘은 대북송금 사건에 대한 국정원의 평가는 없었다는 입장이다. 정보위 소속 국민의힘 의원은 “국정원은 국감 자리에서 이 대통령이 대북송금 사건과 무관하다는 결론이나 확답을 내린 적 없다”며 “(무관은) 민주당이 내린 결론”이라고 비판했다. 국민의힘 반발 배경에는 국정원 내부감찰도 민주당의 ‘이 대통령 무죄 만들기’ 기획의 일환이 아니냐는 의구심이 깔려 있다.

박 의원 측은 “국민의힘이야말로 본인들이 좋아하는 것만 브리핑하려 한 것”이라며 “국회 정보위가 국정원이 원하는 브리핑만 대독하는 장소인가”라고 반발했다. 국정원은 박지원 전 국정원장의 서해 공무원 피살 사건 자료 삭제 지시 의혹, 김병기 민주당 원내대표의 아들 채용외압 의혹 등에 대한 내부감찰도 진행 중이다.

이형민 한웅희 기자 gilels@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한웅희 기자
사회부
한웅희 기자
387
충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
포스코 포항제철소 불산가스 누출…1명 사망·3명 부상
박지원 “北 김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문”
“죄송하다”…‘日 모녀 참변’ 음주운전자 영장심사 [포착]
경찰, 유승민 딸 ‘유담’ 교수 임용 특혜 의혹 수사
120만 유튜버 ‘유우키’ 성추행 주장 BJ, 무고죄 기소
집에서 쓰러진 50대, 장기기증으로 4명에 새 생명 [아살세]
조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯”
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
국민일보 신문구독