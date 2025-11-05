[단독] 박선원의 ‘이재명 구하기’에 뿔난 국힘 정보위
“국감서 李자도 안 나왔는데…”
“李와 대북송금 무관” 브리핑
국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원이 국가정보원 국회 국정감사 브리핑에서 “국정원이 쌍방울그룹 대북송금과 이재명 대통령은 관련이 없다는 것을 시사했다”고 밝힌 것을 두고 국민의힘이 반발하고 있다. 한 국민의힘 관계자는 “국정원 답변에서 이 대통령의 이(李)자도 나오지 않았다”며 불쾌함을 숨기지 않았다.
5일 국회 정보위원회의 국군방첩사령부 비공개 국감 직전 국민의힘 간사인 이성권 의원과 박 의원은 고성으로 언쟁을 벌였다. 이 의원이 “일방적으로 그렇게 주장할 수 있느냐”고 따지자 박 의원은 “국정원법도 모르는 사람이 무슨 간사를 하느냐”며 맞받았다. 두 사람의 언쟁은 신성범 국회 정보위원장이 만류할 때까지 이어졌다.
국정원은 이재명정부 들어 민주당 요청에 따라 쌍방울 대북송금 사건 수사 관련 내부감찰을 지시했다. 수사 과정에서 국정원이 이 대통령에게 유리한 증거자료를 검찰에 제출하지 않았다는 의혹에서 시작됐다. 감찰 결과 미제출 자료에는 김성태 전 쌍방울 회장에게 수십억원 도박 채무가 있었다는 첩보, 쌍방울 자금의 북한 유입 여부가 불분명하다는 내용 등이 포함됐다. 이를 박 의원은 쌍방울그룹 대북송금 자체의 실체가 불분명해 이 대통령과 관련이 없다고 주장한 것이다.
국민의힘은 대북송금 사건에 대한 국정원의 평가는 없었다는 입장이다. 정보위 소속 국민의힘 의원은 “국정원은 국감 자리에서 이 대통령이 대북송금 사건과 무관하다는 결론이나 확답을 내린 적 없다”며 “(무관은) 민주당이 내린 결론”이라고 비판했다. 국민의힘 반발 배경에는 국정원 내부감찰도 민주당의 ‘이 대통령 무죄 만들기’ 기획의 일환이 아니냐는 의구심이 깔려 있다.
박 의원 측은 “국민의힘이야말로 본인들이 좋아하는 것만 브리핑하려 한 것”이라며 “국회 정보위가 국정원이 원하는 브리핑만 대독하는 장소인가”라고 반발했다. 국정원은 박지원 전 국정원장의 서해 공무원 피살 사건 자료 삭제 지시 의혹, 김병기 민주당 원내대표의 아들 채용외압 의혹 등에 대한 내부감찰도 진행 중이다.
이형민 한웅희 기자 gilels@kmib.co.kr
