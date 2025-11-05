18세 야말, 최연소 ‘월드 베스트 11’ 선정
음바페·뎀벨레와 공격수 명단에
‘18세 초신성’ 라민 야말(바르셀로나·사진)이 역대 최연소로 ‘월드 베스트 11’에 선정됐다. 국제축구선수협회(FIFPRO)는 4일(한국시간) 2025 월드 베스트 11의 명단을 발표했다. 팬 투표 없이 68개국 2만6000명이 넘는 프로 축구 선수들이 직접 포지션별 최고의 선수를 뽑아 수여하는 상이다.
올해 가장 많은 표를 얻은 선수는 야말이다. 2만여명의 남자 축구 선수들로부터 무려 1만167표를 받아 50%의 득표율을 기록했다. 야말은 올해 발롱도르를 수상한 우스만 뎀벨레(파리생제르맹·PSG), 킬리안 음바페(레알마드리드)와 함께 공격수 부문 3명의 명단에 포함됐다.
역대 최연소 기록도 새로 썼다. 지난 7월 18세가 된 야말은 2018년 19세의 나이로 뽑혔던 음바페의 기록을 1년이나 앞당겼다. FIFPRO는 “18세의 야말은 눈부신 드리블과 폭발적인 스피드, 두려움 없는 플레이 스타일, 결정적 순간마다 빛나는 활약으로 세계 축구계에서 가장 놀라운 재능 중 하나로 떠올랐다”고 조명했다.
‘포스트 메시’로 불리는 야말은 2023년 바르셀로나 1군에 데뷔해 최연소 기록을 휩쓸고 있다. 지난 시즌 바르셀로나에서 공식전 55경기에 나서 18골 21도움을 기록했다. 리그 도움왕(13개)에 이어 10대 선수로는 역대 최초로 발롱도르 2위까지 올랐다.
명단 절반 가까이는 지난 시즌 PSG의 트레블(UEFA 챔피언스리그, 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스)을 이끈 스타들이 차지했다. 전 골키퍼 잔루이지 돈나룸마를 비롯해 수비수 아슈라프 하키미와 누누 멘데스, 미드필더 비티냐, 공격수 뎀벨레 등 PSG 선수만 5명에 달한다. 이외에도 버질 판데이크(리버풀)와 콜 파머(첼시), 주드 벨링엄(레알마드리드), 페드리(바르셀로나)가 이름을 올렸다.
리오넬 메시(인터마이애미)와 크리스티아누 호날두(알나스르)는 2년 연속 최종 후보 명단에 올랐지만 끝내 동료의 선택을 받지 못했다. 26명의 최종 후보 중 유럽 빅리그 소속이 아닌 선수는 두 선수뿐이다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
