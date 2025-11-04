삼성 SDI 테슬라 손 잡나… ESS용 배터리 공급 추진
LG엔솔도 추가 공급 논의중
삼성SDI가 미국 테슬라에 대규모 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급을 추진하고 있다. 전기차용 배터리 판매 둔화와 미국 관세 정책 여파 등으로 어려움을 겪고 있는 삼성SDI는 미국 현지 공장의 ESS용 배터리 생산 능력을 확대하는 것으로 활로를 모색하는 중이다.
3일 배터리 업계에 따르면 삼성SDI는 테슬라와 ESS용 배터리 공급을 위한 막판 협상을 진행 중이다. 북미 지역의 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 맞물려 ESS 수요가 급격히 늘고 있는 상황에서 테슬라가 삼성SDI에 배터리 공급을 제안한 것으로 전해졌다. 업계에선 계약 규모가 연간 10기가와트시(GWh) 안팎일 것으로 추정하고 있다. 조 단위 계약이 성사될 수 있다는 관측도 나온다. 삼성SDI 관계자는 “협의 중인 사안으로 (공급 물량 등) 확정된 건 없다”고 말했다. 앞서 삼성SDI는 2016년 테슬라에 원통형 배터리를 공급한 적이 있다.
삼성SDI가 테슬라에 ESS용 배터리를 공급하게 되면 미 완성차 업체 스텔란티스와 인디애나주에 설립한 합작 배터리 공장 라인 일부를 전환해 현지 생산할 것으로 전망된다. 삼성SDI는 지난달 3분기 실적 발표 때 해당 공장의 전기차 배터리 생산 라인 일부를 ESS용으로 전환하겠다고 밝혔다. 내년 4분기 가동을 목표로 리튬인산철(LFP) 배터리 라인 전환도 준비 중이며, 이를 통해 내년 말까지 미국 내 ESS용 배터리 생산 능력을 연간 30GWh 수준으로 확대할 계획이다.
LG에너지솔루션도 테슬라와 ESS용 배터리 추가 공급을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. LG에너지솔루션은 지난 7월 글로벌 기업과 2027년부터 3년간 5조9442억원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다고 공시했는데, 업계는 계약 상대를 테슬라로 추정하고 있다.
테슬라가 한국의 삼성SDI, LG에너지솔루션으로 공급처를 확대하는 배경에는 중국산 배터리에 대한 의존도를 줄이고 공급망을 다변화하려는 전략이 영향을 미친 것으로 분석된다. 테슬라의 이런 전략이 한국 배터리 기업들에게는 북미 시장 확대의 기회가 되고 있다.
