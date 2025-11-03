“윤, 한동훈 잡아오라며 ‘총으로 쏴서 죽이겠다’ 했다”
곽종근 전 특전사령관 법정 증언
“지난해 국군의날 만찬서 말해”
권성동측, 재판서 “1억 안 받았다”
윤석열 전 대통령이 계엄을 선포하기 약 두 달 전인 지난해 10월 한 만찬 자리에서 한동훈 당시 국민의힘 대표 등을 지목하며 “잡아 와라. 총으로 쏴서라도 죽이겠다”고 말했다는 곽종근 전 육군 특수전사령관의 법정 증언이 나왔다. 계엄 당시 ‘한동훈 체포조’ 운영을 뒷받침할 만한 정황인데, 윤 전 대통령 측은 “전혀 사실이 아니다”고 반박했다.
3일 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 재판에 증인으로 출석한 곽 전 사령관은 “(지난해 10월 1일 국군의 날 만찬 자리에서) 한동훈 이야기를 (윤 전 대통령이) 분명히 했고, 한동훈과 일부 정치인을 호명하며 당신(윤 전 대통령) 앞에 잡아 오라고, 당신이 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 했다”고 말했다.
이 발언은 곽 전 사령관이 당시 만찬 자리에서 윤 전 대통령이 ‘비상대권’을 언급했다고 증언하자 윤 전 대통령이 직접 질의를 하는 과정에서 돌발적으로 나왔다. 윤 전 대통령이 당시 만찬에 대해 “그날은 군인들 생일 아니냐. 시국 이야기할 상황은 아니지 않으냐”고 말하자 곽 전 사령관이 “지금까지 말 못했던 부분을 말하겠다”며 작심 발언을 쏟아냈다.
윤 전 대통령은 곽 전 사령관 발언을 듣고는 어이가 없다는 듯 웃으며 추가 질문을 하지는 않았다. 대신 윤 전 대통령 측은 언론에 입장문을 내고 “윤 전 대통령은 그런 말을 한 적이 없다. 오히려 윤 전 대통령은 변호인들에게 ‘한동훈을 내가 왜 체포하거나 잡아오라고 하겠느냐. 그게 말이 되느냐’고 말해 왔다”고 반박했다.
이날 재판에서 윤 전 대통령 측이 비상계엄 당일 ‘끌어내라’고 지시한 대상이 국회의원이 아니라 국회에 투입된 군인이었다는 주장을 되풀이하자 곽 전 사령관은 “말장난 같다”며 반발했다.
같은 법원 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 한덕수 전 국무총리의 내란우두머리 방조 혐의 재판에서 한 전 총리 측은 내란중요임무종사 혐의가 추가된 공소장 변경에 반대 입장을 드러냈다. 한 전 총리 측은 “내란중요임무종사는 적극적·능동적 행위를 전제로 한다”며 “공소장 변경은 방어권에 문제가 생긴다”고 밝혔다. 재판부는 다음 주 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 추경호 전 국민의힘 원내대표 등을 증인으로 소환키로 했다. 5일엔 최상목 전 경제부총리, 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 증인 신문을 진행한다.
한편 이날 같은 법원 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 권성동 국민의힘 의원의 정치자금법 위반 사건 첫 공판기일에서 권 의원 측은 “2022년 1월 여의도 한 중식당에서 윤영호 전 통일교 세계본부장을 만난 건 인정하지만 1억원의 정치자금을 수수했다는 공소 사실을 부인한다”고 밝혔다. 김건희 특검 측은 “객관적 증거로 모두 입증 가능한 내용”이라며 “이 사건은 국민의힘이라는 정치 권력과 통일교라는 종교단체가 결탁한 국정농단”이라고 맞섰다.
신지호 이서현 기자 pss@kmib.co.kr
