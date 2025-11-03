“의대 ‘필수의료·의과학·일반’ 분리 선발 검토”
차정인 국가교육위원장 간담회
“소아과·산부인과 전공 軍면제도”
차정인 국가교육위원장이 필수의료와 의과학 분야는 의대 입시에서 별도 트랙으로 분리하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 의대 입시를 내과·외과·산부인과·소아청소년과 등 필수의료 전형과 기초의료 학문을 연구하는 의과학자 전형, 일반 전형 등 세 갈래로 분리하는 방안이다.
차 위원장은 3일 세종시에서 열린 기자간담회에서 “지역 필수의료 전공과 의과학자 과정은 (의대 신입생 선발 시) 분리해 뽑도록 하는 방안을 국가교육위에서 논의한다”며 “필수의료 전공으로 입학하면 레지던트까지는 필수의료 분야에 종사하도록 해당 분야에만 유효한 의사 면허를 주는 방안을 검토하겠다”고 말했다. 이어 “(군의관이 필요 없는) 소아청소년과와 산부인과로 입학하는 의대생에게 군 면제를 주는 방안도 (정부 관련 부처들과) 논의하겠다”고 덧붙였다.
현재는 영재고나 과학고 졸업자가 의대로 진학하면 장학금 회수 등 불이익이 있지만 의과학자 전형으로 의대에 입학할 경우 불이익이 없도록 하는 방안도 검토한다고 밝혔다.
국가교육위는 대통령 직속 행정위원회로 대입 제도를 포함하는 10년 단위 중장기 국가교육발전계획(발전계획)을 수립하는 조직이다. 발전계획이 확정되면 교육부는 구체적인 실행 계획을 수립하고 실행해야 한다. 교육부의 실행 계획은 대학의 신입생 모집 요강에 반영된다. 국가교육위는 내년 9월까지 발전계획 시안을 확정하고 2028~2037년 교육 현장에 적용할 계획이다. 교육부 관계자는 “필수의료, 의과학자, 일반으로 의대 입시를 분리하는 방안을 국가교육위로부터 전달받아 논의에 착수한 상태”라고 말했다.
이도경 교육전문기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사