시사 전체기사

KT, 국내 최초 도심환경서 ‘항공택시’ 통합운용 실증

입력:2025-11-04 00:54
공유하기
글자 크기 조정
KT는 국토교통부가 주관하는 한국형 도심항공교통 그랜드챌린지 2단계 실증을 성공적으로 마무리했다고 3일 밝혔다. 연합뉴스

KT는 국토교통부가 주관하는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드챌린지 2단계 실증을 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다. 이번 실증은 국내 최초로 도심 환경에서 진행된 UAM 통합 운용 검증이다.

KT는 현대자동차 현대건설 인천국제공항공사 대한항공과 함께 K-UAM 원팀 소속으로 인천 계양에서 청라까지 이어지는 아라뱃길 15㎞ 구간에서 실증을 수행했다. 복잡하고 변수가 많은 도심 환경에서도 UAM 교통관리의 실시간 대응력과 안정성을 입증했다는 게 KT 설명이다. 800㎒ 대역의 UAM 전용 5G 항공망을 활용한 실증에서는 교통관리시스템과 기체 간 100%에 가까운 통신 전송 수신율을 기록했다.

심희정 기자 simcity@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁”
공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅
‘AI 동맹’ 코스피 사상 첫 4200 돌파… 62만닉스·11만전자 반도체 랠리
건강권 vs 생계권… ‘밤 12시~오전 5시’ 새벽배송 금지 논쟁
“기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리
이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려”
국민일보 신문구독