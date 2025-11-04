KT, 국내 최초 도심환경서 ‘항공택시’ 통합운용 실증
KT는 국토교통부가 주관하는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드챌린지 2단계 실증을 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다. 이번 실증은 국내 최초로 도심 환경에서 진행된 UAM 통합 운용 검증이다.
KT는 현대자동차 현대건설 인천국제공항공사 대한항공과 함께 K-UAM 원팀 소속으로 인천 계양에서 청라까지 이어지는 아라뱃길 15㎞ 구간에서 실증을 수행했다. 복잡하고 변수가 많은 도심 환경에서도 UAM 교통관리의 실시간 대응력과 안정성을 입증했다는 게 KT 설명이다. 800㎒ 대역의 UAM 전용 5G 항공망을 활용한 실증에서는 교통관리시스템과 기체 간 100%에 가까운 통신 전송 수신율을 기록했다.
