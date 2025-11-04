SK이노, 농어촌 아동도서관 10곳 열어
월급 1%씩 모아 작년부터 진행
SK이노베이션이 올해 전국 농어촌 지역아동센터 10곳에 아이들을 위한 작은 도서관을 열고 8000여권의 책을 기증한다고 3일 밝혔다. SK이노베이션은 임직원들이 기본급의 1%를 모아 조성한 ‘1%행복나눔기금’으로 농어촌 지역에 어린이 도서관을 만드는 ‘행복Dream(드림) 도서관’ 사업을 진행하고 있다.
SK이노베이션은 지난 1일 경기도 포천시 일동밀알지역아동센터에서 행복드림 도서관 개소식을 열었다(사진). 이곳을 시작으로 강원도 영월군, 전북 완주군, 경북 칠곡군 등 전국 곳곳의 아동센터에 총 10개 도서관을 열고 8000여권의 아동용 도서를 전달한다.
지난해 개소한 15개 도서관에는 4700여권의 책을 추가로 기부하고 센터당 200만원의 도서구입비를 지원했다.
SK이노베이션은 지난해 행복드림 도서관을 처음 시작한 이후 사업비를 올리고 교보문고, 세이브더칠드런과 업무협약을 맺는 등 사업 규모를 확대해 왔다.
기부 도서를 마련하기 위해 지난 7~8월 진행된 ‘어린이 책Dream(드림) 프로젝트’에는 SK이노베이션뿐 아니라 일반 시민들도 참여했다. 교보문고와 정재승 카이스트 뇌인지과학과 교수의 기부가 더해져 총 1만3000여권의 책이 모였다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사