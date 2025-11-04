토요타 대신 테슬라·BYD… 日 전기차 시장 ‘수입차 천하’
자국 브랜드 전기차 부진 영향
현대차, SUV ‘인스터’로 추격
일본은 ‘수입차의 무덤’이라고 불리지만 전기차 판매량은 수입차 브랜드가 압도하고 있다. 토요타나 혼다 등 하이브리드차의 절대 강자로 군림한 일본 브랜드들이 상대적으로 전기차 전환에 소홀했기 때문이다. 현대자동차도 이런 틈새를 노려 일본 시장 공략을 위한 승부수로 ‘전기차 카드’를 꺼냈지만 성적표는 영 만족스럽지 못한 편이다.
3일 일본자동차수입협회(JAIA)에 따르면 지난 9월 일본의 전기차와 플러그인하이브리드차(PHEV) 합산 판매량은 1만2542대로 집계됐다. 이 중 수입차가 4909대다. 일본 브랜드 1·2위인 혼다(2508대)와 토요타(2024대)를 합한 것보다 많다. 전기차만 놓고 보면 격차는 더 도드라진다. 9월 수입 전기차 판매량은 4070대로 역대 최대치를 기록했다. 같은 기간 토요타는 57대 판매에 그쳤다. 수입차 브랜드 중 테슬라가 가장 많은 1400대 정도를 판매했다. BYD(비야디)가 799대로 뒤를 이었다. 2023년 일본에 진출한 BYD는 지난해 판매량(2383대)의 33.5%를 9월 한 달 만에 달성했다. 일본에서 가장 인기가 많은 경차를 내놓지 않고 이룬 성과다. 이호 한국자동차연구원 책임연구원은 최근 발표한 보고서에서 “BYD가 지향하는 글로벌 자동차 업체로의 성장을 달성하기 위해서는 중국이나 신흥국뿐만 아니라 선진시장에서의 성공이라는 성과가 필요하다”며 “(일본 공략은) 단기적인 수익성 관점을 넘어 선진시장 진입을 위한 정면 승부”라고 분석했다.
현대차도 지난 9월 106대를 판매해 전년 동월(58대) 대비 배 가까이 증가했다. 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 인스터(한국명 캐스퍼 일렉트릭)가 판매를 견인했다. 올해 1~9월 누적 판매량도 759대로 1년 전보다 54% 증가했다. 다만 BYD보다 1년 먼저 일본에 진출했다는 걸 감안하면 여전히 아쉬운 성적표다.
업계에선 현대차가 일본에 재진출하며 내세웠던 온라인 판매 전략에 대한 아쉬움을 나타내는 목소리도 나온다. 일본은 자동차 판매에서 딜러 역할이 특히 중요하다. BYD는 지난 7월 기준 64개의 판매 거점을 올해 안에 100개로 늘리겠다는 구상이다.
현대차는 최근 일본 도쿄에 전기차 전용 매장 ‘현대 시티 스토어’를 열었다. BYD보다 뛰어난 전기차 성능을 체험할 수 있도록 접점을 늘렸다. 최근엔 일본 주택업체 아임 유니버스와 업무협약(MOU)을 맺고 전기차와 주택을 결합한 상품 판매를 개발키로 했다.
현대차·기아와 BYD는 지난달 30일부터 도쿄에서 열리고 있는 ‘재팬 모빌리티쇼 2025’에 참가했다. 현대차는 수소차 넥쏘를 일본에서 처음 공개했다. 아이오닉5, 인스터의 확장형 모델인 ‘인스터 크로스’, 인스터의 고성능 콘셉트카 ‘인스터로이드’ 등을 전시한다. BYD는 이 자리에서 박스 형태의 경형 전기차 ‘라코’를 최초로 선보였다. 브랜드 최초의 현지 전략형 차량으로 내년 일본에 출시할 예정이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
